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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de baba vahşeti! Eşi barışmayı kabul etmedi - Son dakika haberleri

        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!

        İzmir'de, bir ay önce yaşanan tartışmanın ardından 2 çocuğunu da alarak evden ayrılan 30 yaşındaki Elif A., aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi, 34 yaşındaki Umut A. ile görüştü. Umut A., barışma teklifinin kabul edilmemesi üzerine, eşinin bir yakınının evinde bulunan çocukların yanına gitti. Çocukların eşyalarını vermek ve birlikte zaman geçirmek üzere eve geldiğini söyleyen Umut A., silahla önce çocuklarını sonra kendisini vurdu. 6 yaşındaki Tuğçe A. ve Umut A. yaşamını yitirirken, diğer kızı 10 yaşındaki Seda A.'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 07:49 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:13
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        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
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        İzmir'de olay, dün 22.00 sıralarında Abdi İpekçi Mahallesi 3721 sokaktaki bir evde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Elif A. (30), bir ay önce 2 kızını da alarak eşini terk etti.

        AKRABANIN EVİNDE BİR ARAYA GELDİLER

        DHA'da yer alan habere göre Umut A. (34), görüştüğü eşinin akrabalarına barışmak istediğini söyleyip eşi ile kendisini buluşturmalarını istedi. Aile büyüklerinin ara girmesiyle Elif A. beraberinde 2 kızı ile bir akrabasının evinde eşi ile bir araya geldi.

        BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

        Çiftin yaptığı görüşmede Elif A., barışma teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Umut A., birlikte zaman geçirmek ve eşyalarını vermek üzere çocukları Tuğçe ve Seda A.’nın yanı sıra eşinin akrabası Veysi K. ile evine gitti.

        YATAK ODASINDA ÇOCUKLARINI VURDU

        Eve gelen Umut A., eşinin akrabası salonda otururken, 2 kızı ile birlikte yatak odasına gitti. Umut A., eşyaları topladığı sırada odada bulunan tabanca ile önce 2 kızına ardından da kendisine ateş etti. Silah sesleri üzerine odaya giren Veysi K., 2 çocuk ile babalarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

        BABA İLE 2 KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine adese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tuğçe A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, baba Umut A. ile diğer kızı Seda A. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        TALİHSİZ TUĞÇE KURTARILAMADI

        Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan karnından vurulan Tuğçe A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğçe A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        DİĞER ÇOCUĞUN DA DURUMU CİDDİ

        Kurşunla başlarından vuruldukları belirlenen Seda A. ile baba Umut A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        KATİL ZANLISI BABA ÖLDÜ

        Umut A. (34), tedaviye alındığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü. Umut A.'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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