Amy Winehouse filmine büyük tepki gösterdiler
Ülkemizde ve dünyada biyografi filmlerine olan ilgi her geçen gün artarken, Amy Winehouse'un biyografik filmi 'Back to Black' de büyük yankı uyandırdı. Marisa Abela'nın Amy Winehouse'u canlandırması, eleştirilere neden oldu. Winehouse'un hayranları; "Bu filmi çekenler tutuklanmalı" dedi
Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse Türkiye'de biyografi filmlerine büyük bir eğilim söz konusu. İzleyicilerin, hayran oldukları şarkıcıların, oyuncuların hayatlarından kesitleri beyazperdede izleme merakı yapımcıların bu film türüne ilgi duymasını sağladı.
Tüm zamanların en çok izlenen 10 filminde; 'Müslüm', 'Ayla', 'Bergen' adlı sinema filmleri bulunuyor.
İzleyici sayıları şöyle;
• Müslüm... 6.480.563
• Ayla... 5.589.872
• Bergen... 5.484.798
YÜKSEK GİŞE ELDE ETTİLER
2018 yapımı 'Müslüm'de; Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırdı.
Son 10 yılda ülkemizde çok sayıda biyografi filmi çekildi. Çoğu, hatırı sayılı bir gişe elde ederek yapımcılarına yüksek miktarda kazanç sağladı. Çoğunun ailesi, mahremiyetlerinin göz ardı edildiğini ileri sürerek yapımcılara dava açarak filmin gösteriminin durdurulmasını talep etti. Bu doğrultuda Neşet Ertaş'ın biyografik filmi olan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' gösterime çıkarılmadı.
Bazı biyografik filmler de senaryoda; hayatı anlatılan şarkıcı ve oyuncunun yeterli bir şekilde yansıtılmadığı veya yanlış yansıtıldığı gerekçesiyle eleştirildi.
27 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ
Amy Winehouse
Bu durumun sadece Türkiye'de olmadığı Amy Winehouse'un biyografik filmi 'Back to Black'te gözler önüne serildi. 2011'de hayatını kaybeden ünlü İngiliz şarkıcının biyografik filmi de tepki çekti. Winehouse'un hayranları, filmin yapımcısına ve başrol oyuncusu Marisa Abela'ya veryansın etti.
ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU
Sam Taylon-Johnson'ın yönettiği 'Back to Black'te Amy Winehouse'u canlandıran Marisa Abela, şimşekleri üzerine çekti.
YERDEN YERE VURDULAR
Amy Winehouse'un hayranları, "Bu filmi çekenler tutuklanmalı", "Bir dakika! Bu şarkıcı şimdi Amy Winehouse mu?" ve "Amy Winehouse, daha iyisini hak ediyordu" şeklinde gerek filmin yapımcısını, yönetmeni gerekse Marisa Abela'yı yerden yere vurdu.
KENDİNİ SAVUNDU
Marisa Abela, yöneltilen tepkilere karşı kendisini, "Benim şarkı söyleyip söyleyemediğimi bilmeden rolü verdiler. Rolümü canlandırmak için 4 ay boyunca her gün 2 saat çalıştım" sözleriyle savundu.