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Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Çin menşeli araçlara getirdiği ek vergiye ilişkin açıklamada bulundu.

Bloomberg News'un aktardığı habere göre Türkiye'ye ayrımcı tarifelere son vermesi çağrısının yer aldığı açıklamada "Türkiye'nin elektrikli otomobil tarifesine dair aldığı karara şiddetle karşıyız. Firmalarımızın haklarını savunmak için gerekeni yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle daha önce Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Çin’den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli oldu.

REKLAM Çinli otomobillere ek vergi getirildi Haberi Görüntüle AB'DEN DE ADIM GELDİ Benzer bir şekilde bu hafta AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Çin ile görüşmelerin etkili bir çözüme ulaşmaması halinde, Temmuz ayı başından itibaren Çinli otomobil üreticilerine mevcut yüzde 10 seviyesinden yüzde 38'e varan oranlarda ek vergi getirecek geçici tarifeler uygulayacağını açıkladı. Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması Haberi Görüntüle