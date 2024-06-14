Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta!

Cami imamı Merve ve oğlu Ata Alp’in tek tabuta konulduğunu ifade ederek, “Başımıza ne zaman ne geleceği belli değil. Hayatı tesadüfen yaşamamak lazım. Yavrum ve annesi bir tabuttalar. Onun için yaşarken bize ne emredildiyse, öyle yaşamalıyız. Rabbimize kulluğu öyle yapalım” dedi.