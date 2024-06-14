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        Haberler Dünyadan Milyarder statüsünü kaybeden Kanye West artık ekonomi sınıfında uçuyor - Magazin haberleri

        Milyarder statüsünü kaybeden Kanye West artık ekonomi sınıfında uçuyor

        Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle marka işbirlikleri son bulan ve yaşadığı servet kaybı sonucu milyarder statüsünden çıkan Kanye West, ekonomi sınıfında uçarken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:35
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        • 1

          Ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori, yakın zamanda yaptıkları bir seyahatte, uçağın ekonomi sınıfında görüntülendi. TikTok'ta paylaşılan görüntüde uçuş sırasında baştan aşağı beyaz giyindiği görülen 47 yaşındaki West uyurken, 29 yaşındaki eşi Censori ise telefonuna göz atıyordu.

        • 2

          Ekonomik seyahat seçeneği görüntüsü, ünlü rapçinin Calabasas'taki evinin harabeye döndüğünün ortaya çıkmasından birkaç gün sonra geldi. Geçen hafta ABD basınında paylaşılan fotoğraflar, 320 dönümlük arazinin tamamen boş olduğunu ve mülkün bazı bölümlerinin yıkılıp tamamen terk edildiğini gösteriyordu.

        • 3

          Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle iş ortaklarıyla anlaşmazlıklar yaşayan, iptal edilen marka anlaşmaları sonrası Ekim 2022'den itibaren milyarder statüsünü kaybeden Kanye West'in 2 milyar dolarlık serveti, Forbes dergisinin 2023 verilerine göre 400 milyon dolara düştü. Ünlü şarkıcının son zamanlarda daha mütevazı bir dairede yaşadığı öğrenildi.

        • 4

          Kanye West'in Hidden Hills'te 4,5 milyon dolara mal olan 5 yatak odalı, 4 banyolu ayrı bir evi olmasına rağmen, Censori'nin 2 yatak odalı çatı katı dairesinde 20 bin dolar kira ödeyerek kaldıkları bildirildi.

        • 5

          ESKİ ÇALIŞANLARINDAN DAVA

          Kanye West'in ciddi bir mali sıkıntıyla karşı karşıya olup olmadığı belli değil, ancak birkaç eski çalışanı tarafından açılan davalar nedeniyle çok sayıda mali yükümlülük altında olduğu biliniyor.

        • 6

          En son eski asistanı Kanye West'e cinsel taciz davası açtı. West'in avukatları Lauren Pisciotta'nın iddialarının temelsiz olduğunu söyleyerek davanın reddini talep etti.

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