Sıcak havada serinlemek isteyenlerin alternatif adresi: Kurşunlu ve Düden Şelalesi

Kazakistan'dan tatil için Türkiye'ye gelen Oleg Semenchenko da "Daha önce bir kez Antalya'ya gelmiştik. Arkadaşlarım ve ailemle burayı da gezmek istedik. Düden Şelalesi çok güzel. Burası harika bir yer. Antalya'da hava çok sıcak ama Düden Şelalesi çevresi oldukça serin. Kazakistan'da da hava çok sıcak, şu an 42 dereceyi buluyor" diye konuştu.