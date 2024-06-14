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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin: Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin: Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın küresel güvenlik sisteminin çöküşe geçtiğini söyleyerek "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık" dedi. Putin, Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi. Putin, "Ukrayna'ya bugün tekrar gerçek bir barış teklifi yapıyoruz. Geçici ateşkesi sağlamayı ve meseleyi dondurmayı değil, çatışmaları sonlandırmayı teklif ediyoruz" dedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise Putin'in Ukrayna ile yeni ateşkes şartlarında "gerçek bir barış önerisi ve savaşı sona erdirme isteğinin olmadığını" savundu

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 14.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:15
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        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel güvenlik konusunda dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıldığını ve "Batı'nın modelinin" çöktüğünü söyledi.

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda konuştu.

        Batı'ya yönelik eleştiride bulunan Putin, "Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin çöküşüne tanık oluyoruz. Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık" dedi.

        ABD'nin silah anlaşmalarından çekilerek küresel güvenliği zayıflattığını dile getiren Putin, "Küresel güvenlik sistemi kurulması gerek. Geleceğin küresel güvenlik sistemi NATO dahil herkese açık olacak" ifadelerini kullandı.

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        Putin, Ukrayna’nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO’ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söylerken, çekilen Ukrayna birliklerin güvenliğini garanti ettiklerini bildirdi.

        Putin: "Ukrayna'ya bugün tekrar gerçek bir barış teklifi yapıyoruz. Geçici ateşkesi sağlamayı ve meseleyi dondurmayı değil, çatışmaları sonlandırmayı teklif ediyoruz" dedi. Ukrayna'nın bu teklifi reddetmesi durumunda savaşın gelecekteki durumunun Ukrayna'nın yararına bir noktaya evrilmeyeceğini öne süren Putin, "Ukrayna teklifimizi reddederse gelecekteki teklifimiz bu tekliften farklı olur" diye konuştu.

        "KIEV'İ ELE GEÇİRME NİYETİMİZ YOKTU"

        Putin, ordusunun 2022 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlemesinin amacının Ukrayna'yı bir barış anlaşmasını kabul etmeye zorlamak olduğunu ve Kiev'e saldırmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi.

        Ukrayna ise Rusya'nın Kiev'i ele geçirip "Rusya dostu" liderler yerleştirmek istediğini ancak şiddetli direniş karşısında geri püskürtüldüğünü savunuyor.

        UKRAYNA'DAN CEVAP GELDİ

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Putin'in Ukrayna ile ateşkes için açıkladığı şartları değerlendirdi.

        Söz konusu şartların yeni bir barış önerisi olmadığını belirten Podolyak, "Putin, daha önce birçok kez açıkladığı 'standart saldırgan tavrını' dile getirdi. İçeriği oldukça net, uluslararası hukuka son derece saldırgan ve mevcut Rus yönetiminin gerçekleri yeterince değerlendirmedeki yetersizliği hakkında kesinlikle açık bir şekilde konuşuyor." ifadesini kullandı.

        Podolyak, Putin'in şartlarında "gerçek bir barış önerisi ve savaşı sona erdirme isteğinin olmadığını" kaydederek, "Ancak bu savaşın bedelini ödememe ve yeni formatlarda devam ettirme niyeti var. Bunların hepsi tam bir sahtekarlık. Bu nedenle bir kez daha ilüzyonlardan kurtulun ve sağduyuya aykırı olan 'Rusya'nın önerilerini' ciddiye almayı bırakın." dedi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Vladimir Putin
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