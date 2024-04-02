Yaşanan dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kısa bir süre sonra olay yerine yaralanan İ.S.’nin iki ağabeyi A.S.(40) ile A.S.(42) ellerinde silahlarla geldi. İki ağabey de etrafa ateş açmaya başladı.