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        Haberler Yaşam Olimpos'un yüzyıllardır sönmeyen ateşi: Yanartaş

        Olimpos'un yüzyıllardır sönmeyen ateşi: Yanartaş

        Antalya'nın Kemer ilçesinde adını Yunan mitolojisindeki ateş saçan yaratık 'Chimera'dan alan Yanartaş, yüzyıllardır sönmeyen aleviyle dikkat çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 17:03 Güncelleme: 02.11.2024 - 17:03
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          Beydağları Sahil Milli Parkı içinde Ulupınar Mahallesi'nde yer alan, Çıralı Plajı'na bir kilometre uzaklıktaki Yanartaş, turistler kadar doğaseverlerin de rotasında bulunuyor.

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          Ormanın içinde bir kilometrelik zorlu patika yollardan geçilerek ve merdivenlerden çıkılarak ulaşılan Yanartaş, tarihi Likya Yolu'nda yer alıyor.

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          Özellikle tarih ve doğa meraklıları ile yabancı turistler, Likya Yolu'nun Yanartaş mevkisinde mola vererek, çadır kurup kamp yapıyor.

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          Buradaki Bizans döneminden kalma kiliseye ait kalıntıları gezen doğaseverler, adını Yunan mitolojisindeki ateş saçan yaratık 'Chimera'dan alan Yanartaş'ta yüzyıllardır sönmeyen alevleri izleme fırsatı buluyor.

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          Hem yürüyüş yapma hem de bölgedeki Arbutus cinsinden sandal, zeytin, menengiç, sedir, funda, keçiboynuzu, katran başta olmak üzere farklı tür ağaç ve bitkileri inceleyebilen ziyaretçilerden Ramiz Acar, eşiyle tatil için Sinop'tan geldiklerini, Yanartaş'ın sönmeyen ateşini görünce şaşırdıklarını söyledi.

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          Yanartaş'a çıkmak için zorlu yolu yürüdüklerini anlatan Acar, "Eşim görmeyi çok istedi, zor da olsa çıkmayı başardık. Alevlerin taşların arasından çıkması çok ilginç" dedi.

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          "YILDA 100 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR"

          Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya da Yanartaş'ın turizm için önemli bir bölge olduğunu dile getirdi.

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          Yüzyıllardır yanan ateşe merakın her geçen yıl arttığına işaret eden Altınkaya, "Bölgede tatil yapanlar mutlaka Yanartaş'ı görmek istiyor. Yılda 100 bin ziyaretçi ağırlıyor. Turizmin sönmeyen ateşi bu bölge.

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          Geçen sene Cumhuriyet'in 100. yılında, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'tan 'Türkiye Yüzyılı'nın ateşini yakmıştı. Önemli organizasyonların startı da buradan veriliyor" ifadesini kullandı.

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