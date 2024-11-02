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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi! | Son dakika haberleri

        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı. Baba G.Ş., cezaevinde hayatına son verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:18
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        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
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        Tekirdağ'da, yürek yakan olay Çerkezköy ilçesinde yaşandı. Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

        ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

        Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı.

        BEBEK DEVLET KORUMASINA ALINDI

        Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.

        CEZAEVİNDE ÖLDÜ

        Baba G.Ş., cezaevinde intihar ederek hayatına son verdi.

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        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
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