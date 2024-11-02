Merter Altınseren, İstanbul’un kaosundan ve gürültüsünden sıkılarak yaklaşık 2 yıl önce Muğla’nın Fethiye ilçesinde İnlice mahallesinde bulunan şirin bir köy evine taşındı. Evin kirasını ilk sene peşin ödedi. Bir sene boyunca doğanın, sessizliğin ve huzurun tadını çıkardı.

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Ev sahibinin kiraya talep ettiği zam oranı ise onun rahatını bozdu. Evsahibi Hüseyin G. iddiaya göre kiraya yüzde 400 zam yapılmasını ve yine kiranın yıllık olarak toplu ödenmesini istedi. Altınseren çifti talebi kabul etmeyince de işler sarpa sardı.

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İddiaya göre ev sahibi kiracıyı caydırmak için eve giden araç yolunu kapattı ve kiracısının bahçesine idrarını yapmaya başladı. Ev sahibi ve kiracı arasında tartışma çıktı. İki taraf da mahkemelik oldu.

İDRARINI YAPMAYA BAŞLADI Habertürk’ten Halil Sadri Yılmaz'a konuşan Merter Altınseren, pandemiden sonra İstanbul’dan taşınmaya karar verdiklerini belirterek “Kirayı peşin ödediğimizde her şey çok güzeldi ama son zam talebinden sonra işler değişti. Daha sonra tacizleri başladı; bahçe kısmına idrar yapmaya başladı, ardından araç yolunda bulunan toprağı kazarak araç yolunu kapattı” şeklinde konuştu. “SAVAŞIM EMSAL BİR KARAR ÇIKARMAK” Aralarında tartışma çıktığını ve birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olduklarını belirten Altınseren, iki tarafın da hakkında ceza soruşturması başlatıldığını söyledi. Hukuk davasının devam ettiğini vurgulayan kiracı, “Benim savaşım emsal bir karar çıkarmak. Benden sonra buraya taşınacaklar aynı şeyleri yaşamasın diye uğraşıyorum. Ben savaşımı kaybedersem benden sonra gelecek insanların da aynı savaşı kaybedeceğine inanıyorum. O yüzden bütün hukuksal haklarımla birlikte savaşmaya devam edeceğim” dedi.