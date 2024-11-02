Van'da olay, saat 11.00 sıralarında Erciş ilçe merkezinde bulunan Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde meydana geldi.

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SAĞLIK KONTROLÜNDE KURŞUN YAĞMURU DHA'da yer alan habere göre 'Kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından dün gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için polisler tarafından hastaneye getirilen Aydın Tokay, Acil Servise gireceği sırada husumetlisi olduğu belirtilen G.D.'nin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRIDA 4 KİŞİ YARALANDI G.D'nin tabanca ile peş peşe ve rastgele ateş etmesi üzerine Tokay ile 1 hastane görevlisi ve 2 kişi yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Tokay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren G.D ise polis tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

SAĞLIK GÖREVLİSİNİN DURUMU CİDDİ Peş peşe ve rastgele ateş açılması onucu kafasından vurularak ağır yaralanan hastane görevlisi ile tedavi amaçlı hastanede bulunan kadın ve saldırgan G.D'nin hastanedeki tedavileri sürüyor. Hastane görevlisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.