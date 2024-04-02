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Kripto paralardaki kararsız seyir bu hafta da devam ediyor. Hafta sonu 70 bin doları aşan dün ise 71 bin doların üzerini gören Bitcoin bu seviyelerde kalıcı olarak tutunamadı ve dün akşam itibarıyla 69 bin dolar civarına geriledi.

Bu sabah TSİ 5.00 civarında ise büyük bir satış geldi. Dünyanın en büyük kripto parası 69 bin 420 dolar civarında işlem görürken gelen satışla 40 dakika içerisinde 66 bin 539 dolara kadar geriledi. Yani 40 dakikada yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

Bu ani satışın ardından tepki alımları gelse de 10.00 itibarıyla Bitcoin kayıplarını telafi edemedi. Son 24 saatte yüzde 4.17 değer kaybederek 66.888 dolardan işlem gördü.

DOLAR ENDEKSİ 4.5 AYIN ZİRVESİNDE Analistler Bitcoin'deki düşüşün dolar endeksindeki yükselişin ardından geldiğine dikkat çekti. ABD'de açıklanan ve 22 ayın zirvesine ulaşan imalat verilerinin ardından piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine hazirandan daha geç bir tarihte başlama ihtimali fiyatlanmaya başladı. Bu da dolar endeksinin Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmasına yol açtı. Doların güçlenmesi Bitcoin'de satışı getirirken bundan tüm kripto para piyasası etkilendi. Ethereum yüzde 4.7 düşerek 3 bin 382 dolara geriledi. Binance Coin yüzde 4.1, Solana yüzde 7.1, Ripple yüzde 2, Dogecoin yüzde 8.3, Cardano (ADA) yüzde 4.7, AVAX ise yüzde 7.2 değer kaybetti.

'DESTEK SEVİYESİ 61 BİN 529 DOLAR' Bu sabahki hareketin ardından CoinTR Araştırma Departmanı tarafından yapılan teknik analizde "Bitcoin, 71.500 dolardaki direnç seviyesinden gelen satış baskısıyla 69.096 dolar seviyesini aşağı yönde kırarak 65.539 dolara kadar geriledi. Eğer bu seviyenin altına düşerse 61.529 dolara kadar gerileyebilir. Bu noktada destek bulması durumunda, Bitcoin'in tekrar 65.539 dolar seviyesini test etmesi mümkün. Ancak 61.529 dolar seviyesinde destek bulamazsa düşüş 58.836 dolar seviyelerine kadar sürebilir. Bitcoin'in yeniden pozitif bir görünüme kavuşabilmesi için 71.500 dolar seviyesini aşması ve bu seviyenin üzerinde tutunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.