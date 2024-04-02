Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
Adana'da motosikletli, 21 yaşındaki Murat A. ve 22 yaşındaki İsa Can Ö. yol vermeme tartışmasında 34 yaşındaki A.M.'yi feci biçimde darp edip, bıçakla saldırdı. Eşi Ö.M.'nin engellemeye çalıştığı şüpheliler, A.M.'nin otomobilinin camlarını ve dikiz aynasını yumruklayarak kırıp, kaçtı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler, tutuklandı
Adana'da kan donduran olay, 31 Mart’ta, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi’nde meydana geldi.
BABALARINI ZİYARETE GİTTİLER
DHA'da yer alan habere göre A.M. (34), eşi Ö.M. ile birlikte Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören babasını ziyaret etmek için yola çıktı.
ÖNCE TEPKİ GÖSTERDİLER
Markette alışveriş yapan çift, otomobille caddeye çıkarken seyir halindeki 2 motosikletteki Murat A. (21), İsa Can Ö. (22) ve Kudret E. (21), A.M.’ye “Yola böyle mi çıkılır?” diyerek tepki gösterdi.
BIÇAĞI RASTGELE SAVURMAYA BAŞLADI
A.M., çıkışının normal olduğunu söyleyince taraflar arasında gerginlik yaşandı. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Murat A., A.M.’ye saldırıp, cebinden çıkardığı bıçağı rastgele savurdu.
EŞİ SALDIRGANLARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
A.M., koşarak kaçmaya çalışırken, eşi Ö.M. ise şüphelileri engellemeye çalıştı. Şüpheliler, otomobilin camlarını ve dikiz aynasını yumruklayarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Şüpheliler saldırının ardından kaçtı, A.M. ise polise ihbarda bulundu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, şüphelileri olay yerine yakın bir bölgede motosikletle seyir halindeyken yakaladı.
"ARACINDAN İNİP ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ" İDDİASI
Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen şüpheliler, A.M.’nin yol verme tartışmasında kendilerine küfrettiğini öne sürerek, “Eşinin yanında tartışmak istemediğimizi söyledik. Aracından inip üzerimize yürüdü” dedi.
ZANLILARDAN 2'Sİ TUTUKLANDI
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Murat A. ile İsa Can Ö. tutuklandı, Kudret E. adli kontrolle serbest kaldı.