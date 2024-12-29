Beşiktaş'ta seçim heyecanı: İşte ilk sonuçlar!

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor.

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Beşiktaş'ta başkanlık seçiminde Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı yarışıyor.

25 sandıkta kullanılan oylar sonucunda seçilen aday, siyah-beyazlı kulübün 36. başkanı olacak.

SANDIK SONUÇLARI

TOPLAM: Serdal Adalı: 3040 | Hüseyin Yücel: 1383

1. SANDIK

Serdal Adalı: 281

Hüseyin Yücel: 148

2. SANDIK

Serdal Adalı: 298

Hüseyin Yücel: 124

3. SANDIK

Serdal Adalı: 290

Hüseyin Yücel: 168

4. SANDIK

Serdal Adalı: 286

Hüseyin Yücel: 145

5. SANDIK

Serdal Adalı: 313

Hüseyin Yücel: 120

6. SANDIK

Serdal Adalı: 274

Hüseyin Yücel: 125

7. SANDIK

Serdal Adalı: 314

Hüseyin Yücel: 135

8. SANDIK

Serdal Adalı: 335

Hüseyin Yücel: 139

9. SANDIK

Serdal Adalı: 304

Hüseyin Yücel: 163

10. SANDIK

Serdal Adalı: 345

Hüseyin Yücel: 116

OY SAYIMINA GEÇİLDİ

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının belli olacağı kongrede üyeler, 26 sandıkta oy kullandı.

Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı'nın başkanlık yarışı verdiği genel kurula 13 bin 158 üye katıldı.

17.41 itibarıyla oy sayımına geçildi.

KATILIMCI REKORU KIRILDI

Beşiktaş Genel Kurulu'nda 13 bin 158 kişi oy kullandı ve bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.

💥 Beşiktaş seçiminde katılım rekoru kırıldı!



🗳️ Saat 16.40 itibarıyla 12.708 kişi sandığa gitti. pic.twitter.com/ijNZTWRmpE — HT Spor (@HTSpor) December 29, 2024

YÜCEL VE ADALI BİRLİK MESAJI VERDİ

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı bir araya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Yücel ile Adalı, kucaklaşarak camiaya birlik mesajı verdi.

İki başkan adayı, tezahüratlar eşliğinde ellerini havaya kaldırarak genel kurul üyelerini selamladı.

🫂 Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, sandıklar kapandıktan sonra hep birlikte taraftarı selamladı! 🤝 pic.twitter.com/4de62LTAIP — HT Spor (@HTSpor) December 29, 2024

SERDAL ADALI OYUNU KULLANDI

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı da oyunu kullandı. 7 numaralı sandıkta oy veren Adalı, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Adayı Adalı, "İyi bir katılım olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş çok önemli bir seçim geçiriyor. İnşallah Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Genel kurula gelen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum, gelip oylarını kullandıkları için. Hakkımızda hayırlısı, kazanan yine Beşiktaş olsun. Ben hep 10 binin üstü olacağını tahmin ediyordum. Herkes geldi, iradesini koydu, oyunu kullandı. Ama son oy kullanılıp, son oy sayılmadan bu işlerde yorum yapmak doğru değil. Hakkımızda hayırlısı" şeklinde konuştu.

🎙️ Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, oy kullanımının ardından açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/tZw0wgPgGT — HT Spor (@HTSpor) December 29, 2024

HÜSEYİN YÜCEL OYUNU KULLANDI Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hüseyin Yücel de oyunu kullandı. 7 numaralı sandıkta oy veren Yücel, sandık başında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Adayı Yücel, "Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Genel kurul üyelerimizin çok büyük bir teveccühü var. Her ne kadar yılbaşı arifesinde olsa da katılımın az olacağı yönünde endişelerimiz vardı. Bugün görüyoruz ki belki de yeni bir rekora imza atacağız. Halihazırda evinde oturan, oyunu kullanmamış genel kurul üyelerimiz varsa, bir hastalıkları, manileri yoksa onları oy kullanmaya davet ediyoruz. Günün sonunda sandıklar açıldıktan sonra inşallah Beşiktaşımız için hayırlısı olur. İster ben seçileyim, ister Serdal Adalı seçilsin, kazananın Beşiktaş olacağı bir seçimdeyiz" ifadelerini kullandı. ⚫️⚪️ Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu!



🔹 "12-13 bin civarında katılım sağlanacağını düşünüyorum."

🔹 "İlk icraatım Sergen Yalçın ile görüşmek olacak."

🔹 "Beşiktaş'a küsülmez, Adalı başkan olursa sponsor olacağım." pic.twitter.com/7FgJqZuNMO — HT Spor (@HTSpor) December 29, 2024

ESKİ BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ OYUNU KULLANDI Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel’in yarıştığı seçimde eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi de oyunu kullanmak için salona geldi. 3 numaralı sandıkta kullanan oyunu veren Çebi, herhangi bir açıklama yapmadı. Birçok genel kurul üyesi de Ahmet Nur Çebi’yle selamlaşıp, fotoğraf çektirdi.

BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı veriyor. Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor. REKLAM

SERDAL ADALI: BEŞİKTAŞ İÇİN HER ZAMAN GÖVDEMİ TAŞIN ALTINA KOYDUM! Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ve camiamızın 121. yılında huzurlarınızda olmanın gururunu yaşıyorum. Beşiktaş'ın kapısında girdiğimde ne hissediyorsam bugün de aynı şeyleri hissediyorum. Beşiktaş için her zaman gövdemi taşın altına koydum, bugün de adayım. "BEŞİKTAŞ ADINI KAYYUMLA ANANLARIN YERİ YOKTUR" Beşiktaş tarihinde görülmediği üzere 100 milyon euro borçlandırılmıştır. Önümüzdeki 3 sene boyunca gelirler hoyratça israf edilmiştir, son bir yıldaki kötü gidişe neden olanlar, kaçmıştır, hodri meydan diyerek Beşiktaş başkanlık makamına aday olmuştur. Beşiktaş adını kayyum ile ananların camiada yeri yoktur. Her şeyi birlikte yaptılar ve eşbaşkanlık yaptılar. Siz Beşiktaş'ın adını sahte imza, komisyon ile andınız! Beşiktaş camiası, bunları unutmayacak. Camiamız merak etmesin, biz burada olduğumuz sürece Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak. Bundan sonra kimse Beşiktaş ile ilgili böyle cümle kuramayacak. 🎙️ Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı: Kulübümüzün en zor zamanında, bu yüce makama adayım. Beşiktaş'ın adını kayyum ile yan yana getirenlerin burada yeri yok. pic.twitter.com/F4Rqe2AUKv — HT Spor (@HTSpor) December 29, 2024 "TARİHE NOT DÜŞÜLSÜN" Seçim öncesi yapılması gereken divan kurulu toplantısını neden yapmak istemediler, neden kaçtılar, neden gerçeği sakladılar? Beşiktaş'a verdikleri zararı saklıyorlardı, bu borç yükü ile karşımıza çıkmaktan korktular. Beşiktaş genel kurul üyeleri, bu saygısızlığa hak ettiği cevabı bugün verecektir. Camiama yapamayacağım hiçbir şey söylemedim. Bugün de söylediklerim, tarihe not düşsün. Bundan sonra kimse sizi kandıramayacak. REKLAM 🎙️Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı: Bugün burada söylediklerim tarihe not düşülsün: Bugünden itibaren kimse sizi kandıramayacak! pic.twitter.com/AUSiTfUavn — HT Spor (@HTSpor) December 29, 2024 "BORCU BORÇLA KAPATAMAZSINIZ" İkinci başkanlık döneminde bu tabloyu yaratan, bu tablonun karşısında duramayan aday Beşiktaş'a nasıl liderlik edecek! Yıllardır Beşiktaş ile uğraşan yapı ile nasıl uğraşacak! Algılarla, masallarla Beşiktaş'a başkan seçmenin sonuçlarını yaşadık! Beşiktaş'a ayağa kaldırmak için aday oldum. Camiamızı yeniden bir araya getireceğiz. Son bir senede kaybettiğimiz güven ortamını yeniden yakalayacağız. İstikrar adına 3.5 yıllık bir plan geliyoruz. Futbol takımını yeniden inşa etmek için tüm planlarımız hazır. Yapmamız gereken takviyeler ve adımlar hazır. Ara dönemdeki transferler, sponsor desteği ile kasamızdan bir kuruş çıkmadan yapılacak. Mayıs ayına kadar ödenmesi gereken 50 milyon euro'yu ben ve arkadaşlarım kendi kaynaklarımızla yapacağız. Sizlerin teveccühü ile Beşiktaş'ı inşa etmeye başlayacağız. Hedefimiz, Beşiktaş'ı Bankalar Birliği borcundan kurtarmak olacak. Bunu da bahsettiğimiz gayrimenkul projesi ile yapacağız. Borcu, borç ile kapatamazsınız. REKLAM "KAZANAN BEŞİKTAŞ OLACAK" Bu kutsa makama, bu kutsal görevi kimlere vermeniz gerektiği ortadadır. Bugün, karşınızda seçilemediğim takdirde son kez başkan adayı olarak çıkıyorum, bunu herkes bilsin! Bir yıl önce söylediklerimde haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Yalan rüzgarları yaşadık, yaşamaya da devam ediyorum. Bu defaki yol ayrımında, tercihini buna göre belirlemenizi rica ediyorum. Beşiktaş'ı hep birlikte güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum. Kazanan Beşiktaş olacak.

HÜSEYİN YÜCEL: GÜZEL GÜNLER YARIN KADAR YAKIN Bugün buradaki herkes, ciddi bir sorumluluk üstleniyor. Ama biliyorum ki güzel günler yarın kadar yakın. Seçim kararı aldığımdan bu yana tüm sorulara cevap verdim. Hiçbir Beşiktaşlı'nın tek sorusu dahi yanıtsız kalmamalıydı. Şimdi de kendime bu soruyu soruyorum; "Ben ne yaptım, ben de orada değil miydim?" Ben babadan Beşiktaşlıyım, Beşiktaş sevdam dün başlamadı, bugün de bitmeyecek. 🎙️Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel: Beşiktaş'ımızın geleceği hepimizin omuzlarında. Gözlerinize bakarak kendime şu soruyu soruyorum: Ben ne yaptım? Ben de orada değil miydim?" pic.twitter.com/hciGXmYHu7 — HT Spor (@HTSpor) December 29, 2024 "BU SÖZLERİ HAK ETTİM Mİ?" Beşiktaş'a hizmet etmenin şerefi, benim için tüm duyguların üzerinde olduğu için karşınıza çıktım. Bugün burada bu konuşmayı yapmak, benim için her şeyin üstündedir. Benim için hain, darbeci dediler! Çok üzüldüm ama karşılık vermedim. Biraz önce sayın Adalı, "Kalkışma" sözünü kullandı! Herhalde en demokratik darbeci ben oluyorum, göreve gelir gelmez seçim kararı alıyorum! Onlara soruyorum, gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Bu sözleri hak ettim mi? Ben Beşiktaş'ı sevmekten, menfaatlerini korumaktan başka hiçbir şey yapmadım. REKLAM Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel: Herhalde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en demokratik darbeci ben oluyorum; seçime gelir gelmez olağanüstü seçim kararı alıyorum! pic.twitter.com/y6UPT3yPqJ — HT Spor (@HTSpor) December 29, 2024 "ARTIK YETER!" Hatasız mıyım, tabii ki hatalarım olmuştur. Ancak şundan eminim, benim Beşiktaş'a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz! Bu yüzden alnım açık, dimdik karşınızdayım. Artık yeter diyorum. Bugün burada olmayanların yükünü daha fazla taşımak istemiyorum! Sevgili genel kurul üyeleri, nasıl bir başkan hayal ediyorsunuz? Sürekli sinirli, bel altı vuran, Beşiktaş başkanına, "Sen kimsin?" diyen birini mi istiyorsunuz, yoksa tüm Beşiktaş başkanlarını aynı sofraya davet edecek cesaretli birini mi? "KOLTUK SEVDALISI DEĞİL, BEŞİKTAŞ SEVDALISIYIM" Ben koltuk sevdalısı değilim, Beşiktaş sevdalısıyım. Her dönemde, "Son seçimim" deyip hırsına yenik düşen biri olarak karşınıza asla çıkmayacağım. Kaçmadım, korkmadım, kandırmadım. Bir yıldır mücadelenin sonunda elde edilen başarıya konmadım! Beşiktaş armasının peşine şov yapmak düşmedim. Rakibimin projelerini, bürokrasi sopasıyla baltalamadım. Kendi seçtiği, renkli bir takım taraftarının yönetim kurulu üyesi üzerinden yüklenmedim. Algı yapmak için uğraşmadım. Sosyal medya trollerim yok. Ben hep Beşiktaş için yandım, Beşiktaş için tutuştum. REKLAM "GELİR EKOSİSTEMİ OLUŞTURDUM" Bana para üzerinden laf söyleyenler, bu işler finansal güçle parasız bir şekilde olmuyor. Bir gelir eko sistemi oluşturdum. Beşiktaş için tüm gücümle uğraştım. 86.8 milyonun Beşiktaş kasasına girmesi için güç birliği yaptım. Sektöründe önce olan firmalar sponsor oldu. Maalesef dün, duyuyoruz ki, bir inşaat firmasının patronu, sayın başkan adayı tarafından aranarak tehditte bulunulmuştur. Bu güçlü tablo, bazıları için hayal olabilir ama benim için gerçek. Bu gerçek Beşiktaş için çok önemli. Tebrik edeceklerine, nasıl vururuz diye düşündüler. Ben gerçekten anlamıyorum. Beşiktaş'a gelir getirecek projeyi engellemek hangi aklın ürünü? Sayın Adalı, güzel ağabeyim, eğri oturalım doğru konuşalım, sen neden karalıyorsun, sen niye algı yaratma peşinde koşuyorsun? Madem bu kadar zamanın var, sen daha iyisini yap biz de alkışlayalım. "BANKALAR BİRLİĞİ PLANIMIZ BELLİ" Bankalar Birliği gibi bir derdimiz var. Bunun için planımız belli. 15 günlük sürede, biri de eski başkan olmak üzere, 6 isimle konuştuk. 12 milyon euro'nun sözünü aldık. 45 kişiyle de bu anlaşmayı tamamlayacağımıza inanıyorum. "EKSİKLERİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ" Göreve gelir gelmez futbol takımı için kolları sıvayacağız. Eksikleri çok iyi biliyoruz. Hoca konusunu, takviyeleri hemen çözüme kavuşturacağız. Gidecek oyuncular için planlarımız belli. Futbol icra kurulu oluşturduk. Bu sistemi anlattım. Ümraniye'nin havası tamamen değişecek. Bu sadece parayla olacak bir şey değil, aynı zamanda sportif akıl becerisidir. Amatör branşlarda da bu aklı kullanacağız. Bütün branşlarda armamızı zirveye taşımak için çalışacağız. ADAYLARIN LİSTESİ Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle: REKLAM

HÜSEYİN YÜCEL Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar. Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin.

SERDAL ADALI Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı. Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç. Yücel ve Adalı HT Spor'a konuştu! Haberi Görüntüle