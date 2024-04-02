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Finlandiya'nın güneyinde bulunan Vantaa kentindeki Viertola adlı ilköğretim okulunda silahlı saldırı meydana geldi.

Polis olay yerine geçerken, kent sakinlerinden okul yakınına gelmemeleri istendi. 800 öğrencinin ve 90 öğretmenin bulunduğu okula giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Vurulan öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini, iki öğrencinin ağır yaralandığını bildiren polis, şüpheli failin de öğrenci olduğunu ve yakalandığını duyurdu. Ölen öğrencinin, yaralanan öğrencilerin ve vuran öğrencinin 12 yaşında, Finli olduğu bildirildi.

REKLAM Silahlı saldırıyı gerçekleştiren çocuğun, bir yakın akrabasının ruhsatlı silahını kullandığını belirten polis, "Saldırgan 15 yaş altında olduğu için hapishaneye değil, sosyal hizmetlere gönderilecek" dedi. Okul müdürü, 1 saatlik sürecin ardından 'tehlikenin kalktığı' açıklamasını yaptı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, saldırının ardından 'derin bir şok içinde olduğunu' ifade etti.