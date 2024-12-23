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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama ABD Başkanı Donald Trump: TikTok'u bir süre daha tutmalıyız - Teknoloji Haberleri

        ABD Başkanı Donald Trump: TikTok'u bir süre daha tutmalıyız

        Başkan seçilen Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, TikTok'un en azından bir süre daha ABD'de faaliyet göstermesine izin verilmesini desteklediğini belirtti. Trump, başkanlık kampanyası sırasında sosyal medya platformunda milyarlarca görüntüleme aldığını söyledi Geçtiğimiz haftalarda TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmiş, taleplerini ve TikTok'un ABD'deki etkinliğini anlatmıştı.

        Giriş: 23.12.2024 - 10:22 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:13
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        Trump'tan yeni TikTok açıklaması!
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        Sosyal medya uygulamaları dünya çapında hem olumlu hem de olumsuz yanlarıyla gündemi en çok meşgul edenlerden olmaya devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özellikle gençler üzerindeki etkisinden dolayı sosyal medya kullanımını azaltmak veya tamamen engellemek üzerine çalışmalar yürütülüyor.

        ABD ile Çin arasındaki gerilim ise farklı bir krize sebep oluyor. Bu sürtüşmeden nasibini uzun bir süredir alan TikTok, yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya. Biden yönetimi tarafından kabul edilen karar nedeniyle 19 Ocak'a kadar kurucu şirketi Çinli ByteDance ile ilişkisini kesmezse TikTok kapatılacak.

        ABD-Çin teknoloji gerilimi artıyor
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        ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ise bu karara kısmen karşı olan açıklamalar ve tavırlarla sosyal medya uygulamasının bir süre daha hizmette kalması gerektiğini açıkladı.

        Trump Phoenix, Arizona'da muhafazakar destekçilerine hitap ederken, TikTok'un ABD pazarından çıkmasına karşı olduğunu belirten en güçlü sinyallerden birini verdi. Trump, "TikTok'ta milyarlarca görüntüleme aldık, milyarlarca ve milyarlarca görüntüleme. Bana bir grafik getirdiler ve bu bir rekordu, görmek çok güzeldi ve buna baktığımda, 'Belki bu uygulamayı bir süre daha tutmalıyız' dedim. Kalbimde Tiktok için sıcak bir yer var" şeklinde konuştu.

        TİKTOK İÇİN SON TARİH TRUMP RESMEN GÖREVE BAŞLAMADAN BİR GÜN ÖNCESİ

        ABD Senatosu, nisan ayında TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance'in uygulamayı elden çıkarmasını gerektiren bir yasa çıkardı ve bu yasayı ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle kabul etti. TikTok'un sahipleri, yasayı iptal ettirmek için çaba sarf etti ve ABD Yüksek Mahkemesi davayı dinlemeyi kabul etti. Ancak, mahkeme ByteDance'in lehine karar vermezse ve elden çıkarma gerçekleşmezse, uygulama 19 Ocak'ta, Trump'ın göreve başlamasından bir gün önce ABD'de yasaklanabilir.

        TRUMP İLE CHEW BİR ARAYA GELMİŞTİ

        TikTok, yasaklamayı önlemek için ABD Yüksek Mahkemesi'ne acil başvuruda bulunurken, ABD Başkanı seçilen Donald Trump, TikTok'un ABD'de yasaklanma planlarına karşı mücadele eden TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew ile bir araya gelmişti.

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        TikTok için ABD'de geri sayım!
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        TRUMP'IN TİKTOK YAKLAŞIMI

        Trump, TikTok'un ABD'de kalmasını destekleyen açıklamalarını, AmerikaFest'te muhafazakar grup Turning Point tarafından düzenlenen yıllık bir toplantıda yaptı. Trump, TikTok'un kampanyası sırasında büyük bir başarı elde ettiğini ve uygulamaya karşı sıcak bir yaklaşımı olduğunu belirtti. Adalet Bakanlığı, TikTok'un Çin kontrolünün ulusal güvenlik için sürekli bir tehdit oluşturduğunu savunuyor, ancak TikTok, içerik öneri motoru ve kullanıcı verilerinin ABD'de Oracle Corp tarafından işletilen bulut sunucularında saklandığını ve ABD kullanıcılarını etkileyen içerik denetim kararlarının ABD'de alındığını belirtiyor.

        ABD'de TikTok yasağında yeni karar
        ABD'de TikTok yasağında yeni karar

        ARNAVUTLUK DA YASAKLADI

        ABD'de TikTok ile ilgili yasaklama tartışmaları sürerken Arnavutluk, geçen ay bir gencin öldürülmesinin ardından TikTok'un çocuklar üzerindeki etkisiyle ilgili endişelerin artması üzerine popüler kısa video uygulaması TikTok'u bir yıl boyunca yasakladığını duyurdu. Bu yasak, okulları daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan daha geniş bir planın parçası olarak gelecek yılın başlarında yürürlüğe girecek

        Arnavutluk'ta TikTok yasağı
        Arnavutluk'ta TikTok yasağı
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