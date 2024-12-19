ABD Yüksek Mahkemesi TikTok yasağını erteleme talebini değerlendirecek

Yüksek Mahkeme, TikTok ve ByteDance'in yanı sıra platformda içerik paylaşan bazı kullanıcıların yaptığı acil durdurma talebini hemen kabul etmedi. Bunun yerine, mahkeme bu konuda yapılacak argümanları dinlemek için 10 Ocak tarihini belirledi. TikTok ve ByteDance, yasağın platformun milyonlarca Amerikan kullanıcısının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savundu.

TİKTOK VE BYTEDANCE'İN ARGÜMANLARI

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TikTok ve ByteDance, yasayı geçersiz kılmak için Yüksek Mahkemeye başvurdu. Şirketler, yasayı Amerikan kullanıcılarının ifade özgürlüğüne bir tehdit olarak değerlendirdi ve bu durumun TikTok'un yaklaşık üçte birini oluşturan Amerikan kullanıcılarını kaybetmelerine yol açacağını belirtti. Ayrıca, reklamcılar ve içerik üreticilerinin platformdan çekilmesinin ciddi maddi kayıplara yol açabileceği vurgulandı.

TikTok için ABD'de geri sayım! Haberi Görüntüle Yüksek Mahkeme, yasağın geçici olarak durdurulması talebini hemen kabul etmedi, ancak 10 Ocak'ta bu konuda yapılacak argümanları dinleme kararı aldı. Mahkemenin vereceği karar, TikTok'un Amerika'daki geleceği için kritik bir önem taşıyor. ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok ve ByteDance'in yasayı durdurma taleplerini incelemek için 10 Ocak'ta argümanları dinlemeye karar verdi. Bu durum, TikTok'un Amerika'daki kullanıcılarına hizmet vermeye devam etmesi için önemli bir adım olabilir.