Arnavutluk, TikTok'u Bir yıllığına yasakladı

Başbakan Edi Rama, ülke genelindeki ebeveyn grupları ve öğretmenlerle yaptığı görüşmelerin ardından, "Bir yıl boyunca TikTok'u tamamen kapatacağız. Arnavutluk'ta TikTok olmayacak," dedi. Rama, sosyal medyanın, özellikle TikTok'un, gençler üzerindeki olumsuz etkilerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bu karar, Kasım ayında bir okulda yaşanan ve sosyal medyada başlayan tartışmaların ardından bir öğrencinin öldürülmesiyle alındı. Yerel medya, olayın sosyal medyada başlayan tartışmaların ardından gerçekleştiğini bildirdi. TikTok'ta, cinayeti destekleyen küçük yaştaki kullanıcıların videolarının yer alması, endişeleri artırdı.

Arnavutluk hükümeti, okullarda güvenliği artırmak için bir dizi koruyucu önlem aldı. Bu önlemler arasında polis varlığının artırılması, eğitim programları ve ebeveynlerle daha yakın işbirliği yer alıyor. Rama, "Bugünün sorunu çocuklarımız değil, bugünün sorunu biziz, bugünün sorunu toplumumuz," dedi.

TikTok, bu yasakla ilgili hemen bir yorum yapmadı. Arnavutluk hükümeti, şirketin ve diğer ülkelerin bir yıllık kapatma sürecine nasıl tepki vereceğini gözlemleyecek ve yasağın sona erip ermeyeceğine karar verecek. Ancak, muhalefet partisi bu kararı eleştirerek, "Sosyal medya platformu TikTok'u kapatma kararı, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye karşı ciddi bir eylemdir," dedi.