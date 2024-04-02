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        Haberler Ekonomi Para FAST işlem tutar limitleri artırıldı| FAST tutarı ne kadar oldu 2024? - Para Haberleri

        FAST işlem tutar limitleri artırıldı

        FAST işlem tutar limitleri, para transferlerinde 50.000 TL'den 100.000 TL'ye, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı işyeri ödemelerinde ise 100.000 TL'den 250.000 TL'ye yükseltildi. Yeni tutar limitleri 4 Nisan itibarıyla geçerli olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 10:13 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:44
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        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
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        Merkez Bankası (TCMB) FAST sistemi işlem tutar limitlerinde güncellemeye gitti.

        TCMB'den yapılan açıklamada 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla FAST işlem tutar limitlerinin para transferlerinde 50.000 TL’den 100.000 TL’ye, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı işyeri ödemelerinde ise 100.000 TL’den 250.000 TL’ye yükseltileceği bildirildi.

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