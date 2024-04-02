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        Haberler Magazin Yerel seçim Sinema Salonlarını Boş Bıraktı

        Yerel seçim salonları boş bıraktı

        31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin etkisiyle sinema salonları boş kaldı. Hafta sonunda yalnızca; 100.254 izleyici film izledi

        Giriş: 02.04.2024 - 11:30 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:47
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        Yerel seçim salonları boş bıraktı
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        31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçim, sinema salonlarını boş bıraktı.

        Cuma, cumartesi ve pazar günü, gösterimdeki 52 filmi toplamda sadece 100.254 kişi izledi. Film başına izleyici ortalaması; 1.927 olurken gişelerde bir önceki hafta sonuna oranla % 40.2 düşüş görüldü.

        'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm'

        15.666.637 TL hasılat elde edildiği hafta sonunda en çok izlenen film olan 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2' için 19.271 bilet kesildi.

        'Hayalet Avcıları: Ürperti'

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        Hafta sonunda en çok bilet kesilen 10 film şöyle;

        • Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2... 19.271 (525.360)

        • Hayalet Avcıları: Ürperti... 16.930 (Açılış)

        • Rafadan Tayfa: Hayrimatör... 10.830 (2.2975.662)

        • Güneşi Söndürmem Gerek... 7.966 (Açılış)

        • Kral Şakir. Devler Uyandı... 7.081 (30.279)

        • Hüddam 4: Ahmer... 6.199 (30.279)

        • Tay 2: Ebabil Takımı... 5.709 (104.971)

        • Winnie The Pooh: Kan ve Bal 2... 5.081 (Açılış)

        • Cesur Balina Katak... 3.040 (16.152)

        • Lohusa... 2.640 (2.124.593)

        6 filmi ise; ikişer kişiden olmak üzere toplamda 12 kişi izledi.

        * Parantez içindeki rakamlar; filmlerin gösterime girdiği günden bugüne kadar olan toplam izleyici sayısını gösteriyor.

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        #Dune Çöl Gezgeni
        #seçim sonuçları
        #lohusa
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