Yerel seçim salonları boş bıraktı
31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin etkisiyle sinema salonları boş kaldı. Hafta sonunda yalnızca; 100.254 izleyici film izledi
31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçim, sinema salonlarını boş bıraktı.
Cuma, cumartesi ve pazar günü, gösterimdeki 52 filmi toplamda sadece 100.254 kişi izledi. Film başına izleyici ortalaması; 1.927 olurken gişelerde bir önceki hafta sonuna oranla % 40.2 düşüş görüldü.
'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm'
15.666.637 TL hasılat elde edildiği hafta sonunda en çok izlenen film olan 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2' için 19.271 bilet kesildi.
'Hayalet Avcıları: Ürperti'
Hafta sonunda en çok bilet kesilen 10 film şöyle;
• Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2... 19.271 (525.360)
• Hayalet Avcıları: Ürperti... 16.930 (Açılış)
• Rafadan Tayfa: Hayrimatör... 10.830 (2.2975.662)
• Güneşi Söndürmem Gerek... 7.966 (Açılış)
• Kral Şakir. Devler Uyandı... 7.081 (30.279)
• Hüddam 4: Ahmer... 6.199 (30.279)
• Tay 2: Ebabil Takımı... 5.709 (104.971)
• Winnie The Pooh: Kan ve Bal 2... 5.081 (Açılış)
• Cesur Balina Katak... 3.040 (16.152)
• Lohusa... 2.640 (2.124.593)
6 filmi ise; ikişer kişiden olmak üzere toplamda 12 kişi izledi.
* Parantez içindeki rakamlar; filmlerin gösterime girdiği günden bugüne kadar olan toplam izleyici sayısını gösteriyor.