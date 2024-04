Çekerken onlar da korkuyormuş: Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!

8. SYDNEY SWEENEY - ANYONE BUT YOU

Filmde Bea'nin, Ben'in pantolonunda bir örümcek bulup çığlık atmaya başladığı sahnede, örümcek çekimler sırasında Sydney Sweeney'i gerçekten ısırmıştı. Sweeney, örümcekle çekim yapmak konusunda biraz tereddüt ettiğini ancak onun eğitildiğinden emin olduğunu söyledi. Fakat daha sonra çekimin ortasında örümcek korkusuyla yüzleşmek zorunda kaldı.