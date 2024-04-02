Bursa'da yürekleri yakan kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre makas atarak hızla ilerlediği öne sürülen Recep Ö. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Tuba Çival (39) ile kızları M.Ç. (7) ve R.Ç.'ye (14) çarptı.

"AŞIRI HIZLI GİDİYORDU, SUÇLU BU ADAM"

Yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Recep Ö., kendisine "Aşırı hızlı gidiyordu, suçlu bu adam" diyenlere ağlayarak, "Sayaç mı var sende, söylesene bana. Kim ister insanların ölmesini" dedi.