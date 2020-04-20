'Seri Filmler' yazı dizisinin 16'ncı bölümünde yer alan 'Hababam Sınıfı', birçok sinemacının hayalini süslemesine rağmen çekilmesi yıllar aldı. Sansür kurulunun eğitim sistemini eleştirdiği için yıllarca izin vermediği 'Hababam Sınıfı', Ertem Eğilmez'in hikâyede ve karakterlerde değişiklikler yapmasıyla çekilebildi. Büyük ilgi görmesine rağmen Rıfat Ilgaz, romanının değişikliklerle sinemaya uyarlanmasından hoşnut olmayarak Eğilmez ile mahkemelik oldu. Günün sonunda 'Klasik Seri'nin 'Hababam Sınıfı' filmleri seks furyasına meydan okurken 'Modern Seri'nin ilk 3 filmi komedi filmleri için itekleyici güç oldu

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Rıfat Ilgaz, öğrenciyken ve öğretmenlik yaparken yaşadıklarını, gözlemlerini hikâyeleştirerek bölüm bölüm Dolmuş Dergisi'nde yayımladı.

Daha sonra da o hikâyeleri, roman haline getirdi.

'Hababam Sınıfı'...

Romanın gördüğü ilgiden etkilenen Zeki Alasya, 'Hababam Sınıfı'nı tiyatro oyunu haline getirmek için ünlü edebiyatçıya bir mektup yazarak izin istedi.

Rıfat Ilgaz, izni mektupla verdi.

1966'da Zeki Alasya; Metin Akpınar, Ahmet Gülhan, Ercan Yazgan, Ulvi Uraz, Zihni Küçümen ve Suzan Uztan'ın kadrosunda yer aldığı 'Hababam Sınıfı'nı Ulvi Uraz Tiyatro Topluluğu'nda sahneledi.

Oyunun büyük ilgi görmesi üzerine Orhan Günşiray ile Atıf Yılmaz, 'Hababam Sınıfı'nı Sadri Alışık'ın başrolünde yer alacağı sinema filmi haline getirmek istedi.

Ne var ki sansür kurulu, 'Türk eğitim yönteminin taşlamasını yaparak kötü göstermesi' gerekçesiyle senaryoya izin vermedi.

Ertesi yıl Şahan Haki, Tanju Gürsu ve Alp Zeki Heper de 'Hababam Sınıfı'nı film haline getirmek için çalışmalar yaptı.

Sansür kurulu, bir kez daha 'Hababam Sınıfı'nın film haline getirilmesi yönündeki girişimleri sonuçsuz kıldı.

1968'de ise bu kez Hulki Saner, romanın haklarını aldıktan sonra Atıf Yılmaz ve Rıfat Ilgaz ile birlikte senaryo yazdı.

Sansür kurulunun cevabı yine aynıydı;

'Hayır'...

'Hababam Sınıfı'nın tiyatro oyunu...

1972'de Zeki Alasya, Ertem Eğilmez'e 'Hababam Sınıfı'nı filme çekmesi yönünde salık verdi.

Hatta bu konuda oldukça baskıda da bulundu.

Ertem Eğilmez, 'Hababam Sınıfı'nı beyazperdeye aktarmak istiyordu ama daha önce birçok meslektaşının karşılaştığı sansür kurulunun vetosuyla kendisinin de karşılaşacağını biliyordu.

Öyle ya;

Türkiye, aynı Türkiye'ydi.

Sansür kurulu üyelerinin zihniyeti de aynıydı.

Kendisine neden izin vereceklerdi ki?

Ne var ki Ertem Eğilmez, 'Aman boş ver' diyecek bir adam değildi.

Yapılması zor olan kendisine cazip geliyordu.

Rıfat Ilgaz, romanının film haline getirilmesini istediği için kendisinden sinema haklarını talep eden Ertem Eğilmez'in de şansını denemesini istedi.

Ertem Eğilmez, tek filmlik anlaşma yaptıktan hemen sonra işe koyuldu.

Sansür kurulunun 'Hababam Sınıfı'nın filmini veto etme nedenini biliyordu.

* Eğitim sistemi eleştiriliyordu.

* 'Kel Mahmut', romanın başında öğrenci düşmanı bir öğretmendi.

Ertem Eğilmez, Umur Bugay'a bir senaryo yazdırdı.

Eğitim sistemini eleştiren bölümler yumuşatılarak revize edildi.

'Kel Mahmut' ise oldum olası öğrenci dostu olan bir karaktere evrildi.

Sansür kurulunun revize edilmiş senaryonun çekilmesine onay vermesiyle 'Hababam Sınıfı', Ertem Eğilmez tarafından film haline getirildi. Ertem Eğilmez, her ne kadar sansür kurulundan geçip - geçmesine bir etkisi olmasa da romanda olmayan 'Damat Ferit' ve 'Hafize Ana' gibi karakterleri filme eklerken romandaki bazı karakterler üzerinde değişiklikler yaptı.

Romanda 'Damat Ferit' yoktu ama Ertem Eğilmez, Tarık Akan'a olan sevgisinden dolayı filme yeni bir karakter ekledi.

Aynı şekilde Adile Naşit için 'Hafize Ana'yı.

'Kel Mahmut'u hangi oyuncunun canlandıracağı zaten belliydi.

Sinemacılıktaki ilk gününden beri yanında olan Münir Özkul.

Zeki Alasya ile Metin Akpınar da 'Hababam Sınıfı'nda rol alacaktı.

Arzu Film'den film başına 15 bin lira kazanan Zeki Alasya ile Metin Akpınar, o yıl Hürrem Erman'dan 'Beş Milyoncuk Borç Verir misin' için 50 bin liralık teklif aldı.

Ertem Eğilmez, kendi şirketinden başka bir şirketle anlaşma yapmasına kızdığı Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ı 'Hababam Sınıfı'nın kadrosundan çıkardı.

Öğrencilerse gazete ilanına başvuranlar arasından seçildi.

İkinci film 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' ile birlikte ana kadroya Şener Şen de eklendi.

Ertem Eğilmez'in inatçılığı ve pratik zekasının ürünü olan ve sadece 11 günde çekilip 6 günde banyosu ve kurgusu yapılarak sete çıkılışının 17'nci gününde gösterime giren 'Hababam Sınıfı', çeşitli dönemlerde yapılan birçok anketin sonuçlarından da anlaşılacağı üzere Türk sinemasının en çok sevilen iki filminden biri oldu.

Diğer filmse Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrolünü paylaştığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım'...

'HABABAM SINIFI' KLASİK SERİ

* Hababam Sınıfı (1975)

* Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976)

* Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)

* Hababam Sınıfı Tatilde (1978)

* Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1979)

* Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)

Ertem Eğilmez, aynı zamanda romanda olmayan birçok hikâye ekledi.

Film, dönemin gişe rekorlarını kırdı.

Ne var ki bu durumdan memnun olmayan bir kişi vardı.

Romanın yazarı Rıfat Ilgaz...

Yaşadıklarının, gözlemlerinin ve hikâyesinin kahramanlarının değiştirilmesine rıza göstermese de film çekilmiş, gösterime girmişti.

Ertem Eğilmez, gördüğü ilgi üzerine Rıfat Ilgaz'ın izin vermemesine rağmen filmin ikincisini 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' adıyla çekti.

Rıfat Ilgaz ile Ertem Eğilmez mahkemelik oldu.

Mahkeme, Ertem Eğilmez'in aleyhine karar vermeyince ortaya 1975 - 1981 arasında çekilen 6 filmlik bir seri çıktı.

Özellikle 1970'lerin ortasından sonra TV'nin yaygınlaşmasıyla sinemaya duyulan ilgi azalmıştı. Kısa vadeli hesaplarla sektörde kalmak isteyenler, TV'de olmayanı sunmak için seks filmleri çekmeye başladı. Birbiri ardına çekilen filmlerin kendi yıldızlarını ortaya çıkarmasıyla 'Seks Furyası' oluştu. Bu dönemde izleyicilerin sinemaya olan ilgisini sürdürmeleri için mesleğini ayakta tutmaya çalışan sinemacılara her zamankinden daha fazla sorumluluk düştü. Keza o dönemde çekecekleri filmler, sinemanın geleceğini belirleyecekti.

* 'Klasik Seri'de yer alan 'Hababam Sınıfı' filmleri, seks furyasına meydan okuyarak izleyicinin sinema alışkanlığının devamını sağlamada önemli rol oynadı.

* 'Modern Seri'nin ilk 3 'Hababam Sınıfı' filmiyse sinemada son 15 yıla damgasını vuran komedi filmleri için itekleyici güç oldu.

Ertem Eğilmez'in İtalya'da sinema eğitimi gören oğlu Ferdi Eğilmez, 2000'li yılların başında 'Hababam Sınıfı'nı yeniden sinemaya uyarlamak istedi.

Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz'dan gerekli izinleri alan Ferdi Eğilmez, hazırlıklara başlayarak 2003'te çekimlere başladı.

'Modern Seri'nin ilk filmini Ertem Eğilmez'in asistanlığını da yapan, Arzu Film ve diğer şirketlere birçok film çeken ünlü oyuncu - yönetmen Kartal Tibet, diğer ikisini ise Ferdi Eğilmez yönetti. Film, gösterime 2004'te girdi.

HABABAM SINIFI'NIN MODERN SERİ FİLMLERİ

Hababam Sınıfı Merhaba (2004)

Yönetmen: Kartal Tibet.

Senaryo: Kemal Kenan Ergen.

Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Mehmet Ali Erbil, Memet Ali Alabora, Şafak Sezer, Peker Açıkalın.

İzleyici Sayısı: 1.581.457

Hasılat: 8.777.202 TL

Hababam Sınıfı Askerde (2005)

Yönetmen: Ferdi Eğilmez.

Senaryo: Kemal Kenan Ergen.

Oyuncular: Mehmet Ali Erbil, Hülya Avşar, Memet Ali Alabora, Şafak Sezer, Cengiz Küçükayvaz.

İzleyici Sayısı: 2.587.824

Hasılat: 15.377.292 TL

Hababam Sınıfı 3,5 (2006)

Yönetmen: Ferdi Eğilmez.

Senaryo: Kemal Kenan Ergen.

Oyuncular: Mehmet Ali Erbil, Memet Ali Alabora, Şafak Sezer, Cengiz Küçükayvaz.

İzleyici Sayısı: 2.068.165

Hasılat: 12.952.669 TL

Geçtiğimiz yıl, HANN Media, Aydın Ilgaz'dan izin alarak yeni 'Hababam Sınıfı'nı çekti. İlk film gösterime girerken ikinci film, izleyiciyle 20 Kasım'da buluşacak.

Hababam Sınıfı Yeniden (2019)

Yönetmen: Doğa Can Anafarta.

Senaryo: Evren Erdoğan - Ayşe Balıbey.

Oyuncular: Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz.

İzleyici Sayısı: 367.522

Hasılat: 4.749.609 TL

MODERN SERİ FİLMLERİNİN TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 6.604.968

MODERN SERİ FİLMLERİNİN TOPLAM HASILATI: 41.856.772 TL

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (2020)

Yönetmen: Doğa Can Anafarta.

Senaryo: Giray Altınok, Muammer Tali, Levent Çimen.

Oyuncular: Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim.

Gösterime Tarihi: 20 Kasım 2020