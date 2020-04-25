Sulukulede aşk ve rekabet

25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
1980 darbesi, Türkiye'de taşları yerinden oynatıp, toplumsal yaşantıda köklü değişimlere yol açtı.
Türk sinemasında da köklü değişimler meydana geldi.
Yeşilçam dönemi sona erdi. Türk sineması yeni bir yapılanmaya girdi.
Demokrasinin askıya alındığı bu dönemde insanların yüzünü güldürmek, gelecek günler için umut vermek için bir film 'Motor' dedi.
'Gırgıriye'..
Bir yanda;
'Güllüye', annesi 'Sabahat' ve dayısı 'Bekir'.
Diğer yanda;
'Bayram', babası 'Emin' ve kız kardeşi 'Sevim'.
'Güllüye'; 'Bayram'ın, 'Sevim' ise 'Bekir'in sevgilisidir.
Ne var ki 'Emin' ile 'Sabahat'ın ezeli düşmanlığı evlenmelerine engeldir.
Aslında birbirlerine âşık olan 'Emin' ile 'Sabahat' yıllar önce evleneceklerdi. 'Emin'i başka bir kadınla görüp, inat için 'Sabahat'ın başka adamla evlenmesi ortaya iki düşman aile çıkartmıştır.
Meslekleri ayı oynatıcılığı ve Sulukule'de müzisyenlik olan iki aile arasında yaşanan mesleki rekabet mahallede de tam bir şenlik yaşanmasına neden olur.
Türk sinemasının kült yapımlarından olan 'Gırgıriye' serisinin 4 filminin yapımcısı Türker İnanoğlu.
İlk iki filmin yönetmenliğini Kartal Tibet, diğer iki filmin yönetmenliğini ise Temel Gürsu yaptı.
İlk 3 filmin senaryosunu Sadık Şendil, son filmin senaryosunu ise Erdoğan Tünaş yazdı.
OYUNCULAR
Gülşen Bubikoğlu (Güllüye)
Müjdat Gezen (Bayram)
Münir Özkul (Emin)
Perran Kutman (Sabahat)
Ayşen Gruda (Sevim)
Şemsi İnkaya (Bekir)
* Gırgıriye (1981)
* Gırgıriyede Şenlik Var (1981)
* Gırgıriyede Cümbüş Var (1983)
* Gırgıriyede Büyük Seçim (1984)
Türker İnanoğlu, 'Gırgıriye'yi genel hatlarıyla 10 Temmuz 2004 - 23 Haziran 2007 arasında yayınlanan TV dizisi olarak yorumladı.
'Cennet Mahallesi'...
Başrollerini Müjdat Gezen, Melek Baykal, Zeki Alasya, Çağla Şikel, Özkan Uğur ve Alişan'ın başrollerini paylaştığı 'Cennet Mahallesi'nin senaryosu Erdoğan Tünaş'a yönetmenliğiyse Serdar Akar ile Yaşar Seriner'e ait.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!