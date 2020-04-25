Sulukulede aşk ve rekabet

'Seri Filmler' yazı dizisinin 20'nci bölümünde bir Sulukule eğlencesi olan 'Gırgıriye' yer alıyor. Beyazperdeye askeri darbeden hemen sonra 1980'li yılların ilk yarısında yansıyan 'Gırgıriye'nin ilk 3 filmi, demokrasinin askıya alındığı günlerde insanların yüzünü güldürme misyonu üstlendi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

1980 darbesi, Türkiye'de taşları yerinden oynatıp, toplumsal yaşantıda köklü değişimlere yol açtı.

Türk sinemasında da köklü değişimler meydana geldi.

Yeşilçam dönemi sona erdi. Türk sineması yeni bir yapılanmaya girdi.

Demokrasinin askıya alındığı bu dönemde insanların yüzünü güldürmek, gelecek günler için umut vermek için bir film 'Motor' dedi.

'Gırgıriye'..

Bir yanda;

'Güllüye', annesi 'Sabahat' ve dayısı 'Bekir'.

Diğer yanda;

'Bayram', babası 'Emin' ve kız kardeşi 'Sevim'.

'Güllüye'; 'Bayram'ın, 'Sevim' ise 'Bekir'in sevgilisidir.

Ne var ki 'Emin' ile 'Sabahat'ın ezeli düşmanlığı evlenmelerine engeldir.

Aslında birbirlerine âşık olan 'Emin' ile 'Sabahat' yıllar önce evleneceklerdi. 'Emin'i başka bir kadınla görüp, inat için 'Sabahat'ın başka adamla evlenmesi ortaya iki düşman aile çıkartmıştır.

Meslekleri ayı oynatıcılığı ve Sulukule'de müzisyenlik olan iki aile arasında yaşanan mesleki rekabet mahallede de tam bir şenlik yaşanmasına neden olur.

Türk sinemasının kült yapımlarından olan 'Gırgıriye' serisinin 4 filminin yapımcısı Türker İnanoğlu.

İlk iki filmin yönetmenliğini Kartal Tibet, diğer iki filmin yönetmenliğini ise Temel Gürsu yaptı.

İlk 3 filmin senaryosunu Sadık Şendil, son filmin senaryosunu ise Erdoğan Tünaş yazdı.

OYUNCULAR

Gülşen Bubikoğlu (Güllüye)

Müjdat Gezen (Bayram)

Münir Özkul (Emin)

Perran Kutman (Sabahat)

Ayşen Gruda (Sevim)

Şemsi İnkaya (Bekir)

* Gırgıriye (1981)

* Gırgıriyede Şenlik Var (1981)

* Gırgıriyede Cümbüş Var (1983)

* Gırgıriyede Büyük Seçim (1984)

Türker İnanoğlu, 'Gırgıriye'yi genel hatlarıyla 10 Temmuz 2004 - 23 Haziran 2007 arasında yayınlanan TV dizisi olarak yorumladı.

'Cennet Mahallesi'...

Başrollerini Müjdat Gezen, Melek Baykal, Zeki Alasya, Çağla Şikel, Özkan Uğur ve Alişan'ın başrollerini paylaştığı 'Cennet Mahallesi'nin senaryosu Erdoğan Tünaş'a yönetmenliğiyse Serdar Akar ile Yaşar Seriner'e ait.