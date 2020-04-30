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'Hababam Sınıfı Merhaba', gösterime 2004'te girdi.
Filmin 1.581.457 kişi tarafından izlenerek gişede başarılı olması hem 'Hababam Sınıfı'nın modern serisinin hem de 'Maskeli Beşler'in yolunu açtı.
Filmin çekirdek kadrosunda yer alan oyuncular, hem 'Hababam Sınıfı' hem de 'Maskeli Beşler' serisinde rol aldı.
* Şafak Sezer
* Memet Ali Alabora
* Peker Açıkalın
* Cengiz Küçükayvaz
* Melih Ekener
* Ceyhun Yılmaz
* Dost Elver
Çekirdek kadroyla farklı filmler çekilmesi Ertem Eğilmez tarzını hatırlattı.
Zaten 'Hababam Sınıfı'nın modern serisinin ve 'Maskeli Beşler'in yapımcısı da oğlu Ferdi Eğilmez'di. Babasının izinden giderek çekirdek kadroyla her iki seriden toplam 6 film çekti.
HABABAM SINIFI FİLMLERİ
Hababam Sınıfı Merhaba (2004)
İzleyici Sayısı: 1.581.457
Hababam Sınıfı Askerde (2005)
İzleyici Sayısı: 2.587.824
Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2006)
İzleyici Sayısı: 2.068.165
MASKELİ BEŞLER FİLMLERİ
Maskeli Beşler İntikam Peşinde (2005)
İzleyici Sayısı: 782.604
Maskeli Beşler Irak (2007)
İzleyici Sayısı: 1.239.902
Maskeli Beşler Kıbrıs (2008)
İzleyici Sayısı: 964.104
Murat Aslan'ın yönettiği komedi türündeki filmde beyazperdeye 'Tezcan', 'Bahattin', 'Murat', 'Zeki' ve 'Kamil'in maceraları aktarıldı. Aynı yetimhanede büyüyen, hiçbir ailenin evlat edinmediği beş kafadar, büyüdüklerinde beş azılı hırsız olur.
1968'de Yılmaz Atadeniz, 'Maskeli 5'ler' ve 'Maskeli 5'lerin Dönüşü' adıyla iki film çekmişti.
Tamer Yiğit, Yusuf Sezgin, Yılmaz Köksal, Süleyman Turan ve Yıldırım Gencer'in başrollerini paylaştığı 'Maskeli 5'ler' ile 2000'li yılların 'Maskeli Beşler'i aramer Yiğiasında isim benzerliği dışında ortak bir unsur bulunmuyor.
1960'ların serisinde Amerikan iç savaşı zamanında 'General Ramon'a karşı mücadele eden 5 adamın hikâyesi anlatıldı.
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