Hekimoğlu İsmail'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan 'Minyeli Abdullah', 1990'larda hem gördüğü ilgi nedeniyle hem de yapımcısına sinema salonu aldıran film olmasıyla ünlendi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Sinemaya uyarlanan romanlardan biri olan 'Minyeli Abdullah',Hekimoğlu İsmail'in eseri. İsmail, maddi yetersizliklerden hikâyesini çöplerden topladığı kâğıtlara yazdı.

İlk kez 1967'de yayımlanan 'Minyeli Abdullah', 80 baskıyla Türk edebiyatının en çok satan romanlarından biri oldu.

Roman, Mısır'ın Minye şehrinde büyüyen, dönemin istibdadına karşı dini bir duruş sergileyen 'Abdullah'ın tutuklanmasıyla başından geçenleri konu edindi.

'Minyeli Abdullah', bir dönem yasaklanarak Hekimoğlu İsmail tutuklandı. İsmail, bir yıl sonra beraat ederek serbest kaldı.

Gerek 'Minyeli Abdullah'ın çok satması gerekse Hekimoğlu İsmail'in yazdıklarından dolayı hapse atılması romanın filme bürünmesini kaçınılmaz kıldı.

Hem 'Minyeli Abdullah'ın hem de yazarı Hekimoğlu İsmail'in tutuklanmayla sonuçlanan ortak kaderleri tam anlamıyla sinematografikti.

Bülent Oran, senaryosunu yazdı, Yücel Çakmaklı yönetti.

'Abdullah'ı canlandıran Berhan Şimşek'e başrolde Perihan Savaş, Nezihe Becerikli, Lütfi Seyfullah, Mesut Çakarlı, Agâh Hün ve Haluk Kurtoğlu eşlik etti

Hikâye, 1990'da beyazperdeye 'Abdullah'ın haksız yere tutuklanması merkezinde yansıtıldı.

Mısır'ın İngiliz idaresine girmesiyle ülkede kültürel ve dini değişimler olmaya başlar. Halkın zamanla İngilizlere benzemesi, geleneklerine bağlı olan 'Minyeli Abdullah'ı derinden etkiler. 'Abdullah, evinde dini sohbetler düzenler ve insanlara İslamiyet'i anlatır. Komşularından biri 'Abdullah'ı örgüt kurmakla suçlar ve emniyete şikayet eder. Evine yapılan bir baskınla 'Abdullah' tutuklanır. 'Abdullah'ın hapse girmesiyle eşi 'Sevde' babasının evine gider. Ailesinin baskısıyla da 'Abdullah'tan boşanır. Hükümete karşı gelmekle suçlanan 'Abdullah', dini sohbetlerine hapishanede devam eder. Bu durumdan rahatsız olan emniyet müdürü ise 'Abdullah'ın idam edilmesi için her yolu dener.

Gösterime 16 Şubat 1990'da giren 'Minyeli Abdullah', öylesine ilgi gördü ki dönemin gişe rekorunu kırdı.

Hatta yapımcısı Mehmet Tanrısever, seri haline getirmeyi istediği 'Minyeli Abdullah'ın gösterim merkezi haline getirmeyi amaçlayarak Hakan Sineması'nı satın alıp Feza Sineması'na dönüştürdü.

Mehmet Tanrısever, aynı yıl, aynı kadroyla 'Minyeli Abdullah 2'yi çekerek 28 Aralık 1990'da gösterime çıkardı. Her ne kadar büyük ilgi görmüş olsa da romandaki hikâyenin sona ermesiyle 'Minyeli Abdullah' iki filmde kaldı.