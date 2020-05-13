Kocası kadar konuştu

'Kocan Kadar Konuş', aynı adlı romandan sinemaya uyarlanarak iki filmlik seri haline getirildi. Seri, 'Efsun'un kendine uygun bir koca bulması adına ailesi ve arkadaşlarının baskısıyla mücadele etmesinin hikâyesiyle başladı. 'Seri Filmler' yazı dizisinin 37'nci bölümünde yer alan 'Kocan Kadar Konuş'un iki filmi toplamda 36.796.257 TL hasılat elde etti

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Şebnem Burcuoğlu'nun 'Kocan Kadar Konuş' romanından aynı adla sinemaya uyarlanan film, kadınların nasıl koca bulmaya programlandıklarını hikâye ediniyor.

Romantik - komedi türündeki serinin iki filmini Şebnem Burcuoğlu ile birlikte senaryoyu da yazan Kıvanç Baruönü yönetti

Ezgi Mola ile Murat Yıldırım'a başrollerde Hümeyra, Nevra Serezli, Eda Ece, Gülenay Kalkan, Begüm Öner ve Bora Akkaş'ın eşlik ettiği 'Kocan Kadar Konuş'un ilk filmi beyazperdeye 'Efsun'un kendine uygun bir koca bulmak için ailesi ve arkadaşlarının baskısıyla mücadele etmesinin hikâyesini taşıdı.

KOCAN KADAR KONUŞ (2015)

İzleyici Sayısı: 1.930.677

Hasılat: 20.895.151 TL

'Efsun' gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. 'Efsun'un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. 'Efsun' da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri 'Efsun'u takdim etmeye hazırlanırken 'Efsun'un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı 'Sinan' çıkar.

'Kocan Kadar Konuş', ilk filmin 2015'te gösterimde olan 181 film arasında 'En Çok İzlenen Filmler Listesi'nde 3'üncü olmasıyla BKM tarafından seri haline getirildi. İkinci filmin çekimlerine ilk filmin gösterime çıkmasından hemen sonra başlandı.

Serinin ikinci filmi olan 'Kocan Kadar Konuş Diriliş', izleyiciyle ilkinden 9 ay sonra buluşarak 2016'da 179 film arasında izleyici sayısı açısından 8'inci sırada yer aldı.

KOCAN KADAR KONUŞ DİRİLİŞ (2016)

İzleyici Sayısı: 1.332.907

Hasılat: 15.901.106 TL

İlk filmde ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden 'Efsun', ikinci filmde âşık olduğu 'Sinan'a kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. 'Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa 'Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi 'Cavide Hanım' ile uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Âşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 3.263.584

TOPLAM HASILAT: 36.796.257 TL