Kocası kadar konuştu

Şebnem Burcuoğlu'nun 'Kocan Kadar Konuş' romanından aynı adla sinemaya uyarlanan film, kadınların nasıl koca bulmaya programlandıklarını hikâye ediniyor.
Romantik - komedi türündeki serinin iki filmini Şebnem Burcuoğlu ile birlikte senaryoyu da yazan Kıvanç Baruönü yönetti
Ezgi Mola ile Murat Yıldırım'a başrollerde Hümeyra, Nevra Serezli, Eda Ece, Gülenay Kalkan, Begüm Öner ve Bora Akkaş'ın eşlik ettiği 'Kocan Kadar Konuş'un ilk filmi beyazperdeye 'Efsun'un kendine uygun bir koca bulmak için ailesi ve arkadaşlarının baskısıyla mücadele etmesinin hikâyesini taşıdı.
KOCAN KADAR KONUŞ (2015)
İzleyici Sayısı: 1.930.677
Hasılat: 20.895.151 TL
'Efsun' gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. 'Efsun'un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. 'Efsun' da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri 'Efsun'u takdim etmeye hazırlanırken 'Efsun'un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı 'Sinan' çıkar.
'Kocan Kadar Konuş', ilk filmin 2015'te gösterimde olan 181 film arasında 'En Çok İzlenen Filmler Listesi'nde 3'üncü olmasıyla BKM tarafından seri haline getirildi. İkinci filmin çekimlerine ilk filmin gösterime çıkmasından hemen sonra başlandı.
Serinin ikinci filmi olan 'Kocan Kadar Konuş Diriliş', izleyiciyle ilkinden 9 ay sonra buluşarak 2016'da 179 film arasında izleyici sayısı açısından 8'inci sırada yer aldı.
KOCAN KADAR KONUŞ DİRİLİŞ (2016)
İzleyici Sayısı: 1.332.907
Hasılat: 15.901.106 TL
İlk filmde ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden 'Efsun', ikinci filmde âşık olduğu 'Sinan'a kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. 'Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa 'Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi 'Cavide Hanım' ile uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Âşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 3.263.584
TOPLAM HASILAT: 36.796.257 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!