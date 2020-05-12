Temel'in maceraları

Karadeniz'in ünlü fıkra figürü 'Temel', ilk kez 2011'de sinemaya uyarlandı. 'Seri Filmler' yazı dizisinin 36'ncı bölümünde yer alan 'Temel' serisi, her yeni filmin düşük gişe elde etmesiyle 2017'de sona erdirildi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Komedi unsurlarımızdan Karadenizli 'Temel'in belki de binlerce fıkrası vardır ama ilk filmi ancak 2011'de çekildi.

'Sümela'nın Şifresi Temel'in 1.731.519 kişilik gişesinden 'Temel' filmine 'Temel' fıkrası kadar ilgi olduğu anlaşıldı.

Filmin Alper Kul ile Aslıhan Güner'in de etkisiyle yüksek izleyici sayısına ulaşmasıyla hiç beklenmeden çekilen ikincisiyle 'Temel' filmi seri haline geldi.

'Temel'in Moskova'daki maceralarını hikâye edinen ikinci film, şaşırtıcı ölçüde ilkinin yarısı kadar izlendi.

Yılmaz Okumuş'un kalemiyle beyazperdeye yansıtılan 'Temel' filmi hem sinemada hem TV'de Karadeniz hikâyelerinin yolunu açtı. Karadeniz hikâyelerinin sinemada da TV'de de yaygın olarak işlenmesine yol açan 'Temel' serisine gişesinin yarı yarıya düşmesi nedeniyle devam edilmedi.

'Moskova'nın Şifresi Temel'in Trabzondaki galasında Adem Kılıç ile sohbet ederken filmden yeteri kadar para kazanırsa üçüncü filmi Barcelona'da çekeceğini söylemişti.

Ne var ki gişede umduğunu bulamayınca 'Temel'in Barcelona macerası gerçekleşemedi.

Adem Kılıç, Alper Kul ile Aslıhan Gürbüz'ün olmadığı kadroyla seriye 5 yıl sonra devam etme kararı aldı almasına ama oldukça düşük izleyici sayısı hayal kırıklığı oldu.

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ TEMEL (2011)

Yönetmen: Adem Kılıç

Senarist: Yılmaz Okumuş

Oyuncular: Alper Kul, Aslıhan Gürbüz, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Ruhi Sarı, Çetin Altay, Tarık Ünlüoğlu

İzleyici Sayısı: 1.731.519

Hasılat: 15.473.417 TL

* 2011'de 122 Türk fimi arasında en çok izlenen 10'uncu film.

'Temel', zengin ailenin kızı 'Zuhal'e âşıktır. Kızı ister fakat alamayınca yıkılır. Tam bu sırada Trabzonspor'un şampiyon olamamasından dolayı cinnet getiren arkadaşı 'Turgay'ın Sümela Manastırı'nda intihar edeceği haberini alır. Arkadaşını intihardan vazgeçirmek üzere Sümela Manastırı'nın çatısına çıkar. Temel'in tek hedefi artık Sümela'nın şifresini çözüp Kutsal Hazine'yi bularak sevdiği kızı almaktır.

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ TEMEL (2012)

Yönetmen: Adem Kılıç

Senarist: Yılmaz Okumuş

Oyuncular: Alper Kul, Aslıhan Gürbüz, Salih Kalyon, Ruhi Sarı, Sinan Bengier

İzleyici Sayısı: 841.124

Hasılat: 7.583.639 TL

* 2012'de 110 Türk filmi arasında en çok izlenen 7'nci film.

'Temel', Sümela Manastırı'ndaki şifreyi çözüp, hazineyi bulmuş ve sevdiği kadına kavuşmuştur. Tabii 'Temel', böyle zannetmektedir. Gerçekte belalı Rus mafyası 'Korkunç Ivan'ın adamları bir değiş tokuş sırasında, 'Temel'in yol açtığı bir yanlış anlama sonucu Türk mafyasıyla çatışmış, birbirlerini öldürmüş ve o sırada 'Temel' kazdığı çukurdan çıkan Rus mafyasına ait altınları, Sümela'nın hazinesi zannederek almıştır. Altınlarına el konulan ve adamları öldürülen Rus mafyasının lideri 'Korkunç Ivan' çıldırmıştır.

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ 3: CÜNYOR TEMEL (2017)

Yönetmen: Adem Kılıç

Senarist: Yılmaz Okumuş

Oyuncular: Çetin Altay, Ayşegül Günay, Salih Kalyon, Ruhi Sarı

İzleyici Sayısı: 189.367

Hasılat: 2.185.619 TL

* 2017'de 192 Türk filmi arasında en çok izlenen 37'nci film.

'Cünyor Temel', tıpkı babası 'Temel Sözer' gibi kısmetsiz ve hayalperest bir Trabzonludur. Babasından kalan 10 milyon lira borcu, reddi miras şansı varken 'Bari öteki dünya da alacaklılarla boğuşmasın' diye kabul eden 'Cünyor Temel', şehrin en büyük müteahhitti 'Cemal Karkas'ın Arap ortağı 'Cabir El Kurabiyye' ile birlikte girdiği Hamsiland Towers inşaatına karşı çıkmaktadır.