Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir'in ilk 'Çalgı Çengi'si doğru dürüst izlenmedi. 'Çalgı Çengi', ilkinden 6 yıl sonra çekilen ikincisiyle seri haline geldi. 'Seri Filmler' yazı dizisinin 31'inci sırasında yer alan 'Çalgı Çengi', iki film arasındaki bariz farklarla dikkati çekti. O bariz farklardan biri 46 katlık izleyici farkı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir'in sinemadaki büyükler masası için rezervasyon yaptırdığı film.

Düğünlerde, organizasyonlarda müzisyenlik yapan iki kuzen olan 'Salih' ile 'Gürkan'ın bir cinayete tanık olmasıyla gelişen olaylar silsilesi.

Filmleri arasında en bariz farklar bulunan seri.'

'Çalgı Çengi'...

İki film arasındaki izleyici sayısı farkı; 2.738.280 kişi

İki film arasındaki hasılat farkı; 32.020.126 TL

İlk filmin bütçesi... 30 bin TL

İkinci filmin bütçesi... 14 milyon TL

İlk film, izleyiciyle 80, ikinci film ise 388 lokasyonda buluştu.

Çalgı Çengi (2011)

Senarist - Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Erdal Tosun, Tuna Orhan, Cahit Gök, Hazal Kaya, Bora Akkaş, Şinasi Yurtsever

İzleyici Sayısı: 59.736

Hasılat: 520.522 TL

Çalgı Çengi İkimiz (2017)

İzleyici Sayısı: 2.798.016

Hasılat: 32.540.648 TL

Senarist - Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Ayhan Taş

'Salih' ile 'Gürkan' iki müzisyen kuzendir. Müzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ama bir türlü üst basamağa çıkamazlar. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen, ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarırlar.

'Çalgı Çengi'nin ortaya çıkış hikâyesi şöyle;

Ahmet Kural ile Murat Cemcir, 2009'da rol alacakları dizinin çekimleri için gittikleri Midyat'ta aynı odada kaldılar. Birbirlerini hiç sevmediler. Bu nedenle hiç konuşmadılar.

Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in yolu aynı yıl bu kez Selçuk Aydemir'in 'Ramazan Güzeldir' adlı TV dizisinde kesişti.

Selçuk Aydemir ile Murat Cemcir, bu dizinin bitiminde Ahmet Kural'a sordular; "Çalgı Çengi' adında bir komedi filmi çekeceğiz. Sen de olur musun?"

Ahmet Kural cevap verdi; "Hayır, ben komedi yapmak istemiyorum."

Selçuk Aydemir, 'Ramazan Güzeldir'de "Bu sahne için ne yapabilirsin?" diyerek Ahmet Kural'ın görüşünü almıştı. Daha önce hiçbir yönetmen görüşünü almamıştı. Kural, Aydemir'in o jestini, o gösterdiği saygıyı unutmadı.

Murat Cemcir ile ise Midyat'ta birbirlerine karşı duydukları ön yargının karşılıklı iç burkulması vardı.

Bütün bunların yanı sıra Ahmet Kural'ın projeye ikna da olmasıyla 'Çalgı Çengi'nin çekimlerine başlandı.

Başlandığı gibi de bitti. Çünkü çekimler sadece 6 gün sürdü.

Neden mi?

Çünkü bütçeleri o kadar süre çekim yapmaya yetiyordu. Değil ek bir güne ek bir saat için bile paraları yoktu.

Filmi çekmeye çektiler ama 30 bin liralık bütçeleri tükenmişti. Gösterime hazır hale gelmesi için post prodüksiyon için de para gerekiyordu.

'Çalgı Çengi'de rol alan Erdal Tosun, Cem Yılmaz'a filmden söz etti. Yılmaz, izleyip dedi ki; "Bu filmde 'Her Şey Çok Güzel Olacak'ı gördüm. Sizin için ne yapabilirim?

Yaptı; 'Çalgı Çengi'nin çekim sonrasının yapımcılığını üstlenerek filmi gösterime çıkardı.

'Çalgı Çengi', sinemada gösterimde olduğu dönemde doğru dürüst izlenmedi. Film, gösterimden çıktıktan bir kaç ay sonra 'Elvan Dalton' şarkısıyla keşfedildi.

O keşif, o dönemde film için artık geçti ama Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir için milattı.

Selçuk Aydemir, yine yazdı yine yönetti. 'Çalgı Çengi' ile oluşan sempatinin hayran kitlesine dönüşmesiyle ortaya SAM ekibi çıktı.

Murat Cemcir ile Necati Kocabay, 2016'da TR 40 33 Productions'u kurdu.

Yapım şirketinin ilk filmi 'Çalgı Çengi İkimiz' oldu.

Hem 'Çalgı Çengi'nin devamı için hayranlarından gelen talebe karşılık verilecekti hem de sinemada yola çıktıkları, bir anlamda kendilerini bugünlere getiren filme saygı duruşunda bulunacaklardı.

İkinci film, ilkinden 46 kat daha fazla izlendi.