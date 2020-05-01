Şafak Sezer, 'Kutsal Damacana' serisiyle senaristliğe başlamıştı. 'Kolpaçino' serisiyle de yönetmenliğe başladı.
Zengin bir ailenin çocuğu olan 'Özgür'ün mafyayla başının derde girmesiyle gelişen olayların beyazperdeye komedi türünde yansıtıldığı 'Kolpaçino' serisindeki 3 filmin senaryolarını Şafak Sezer yazdı. Sezer, serinin ikinci filmiyle kartvizitine 'Yönetmen' ibaresini de ekledi.
Serinin ilk filmi 1 milyon dolar kâr edince devam filmlerinin çekilmesi kaçınılmaz oldu.
Serinin en belirgin özelliklerinden biri her filmin yapımcısının farklı olması.
İlk film, Selin Altınel - Şenol Zencir ortaklığında çekilirken ikincisinin yapımcısı Su Filmcilik, üçüncüsünün yapımcısı ise İsmail Filiz'di.
'Kolpaçino'nun her filminin bir öncekinden yaklaşık % 50 daha fazla izlenmesi de serinin bir diğer en belirgin özelliğiydi.
Aydemir Akbaş'ın 'Sabri' karakteriyle deneyimini en üst düzeyde gözler önüne sermesi, 'Kolpaçino' serisini izlemeye değer kılan unsurlardandı.
KOLPAÇİNO (2009)
Yönetmen: Atıl İnanç
Senarist: Şafak Sezer, Kaan Ertem, Suat Özkan
Oyuncular: Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Çatalbaş, Ali Sürmeli, Hakan Ural
İzleyici Sayısı: 457.687
'Tayfun', İstanbul'un ünlü suç adamlarından 'Ateş'in yanında çalışmaktadır. Kendisinden mal çaldığını düşünen 'Ateş', 'Tayfun'u 10 gün içinde eksilen mallarını geri getirmek ve 50 bin dolar ödemekle cezalandırır. 'Tayfun', bu parayı bulmak için Dolapdereli 'Sabri'den yardım ister. 'Sabri', ona bu parayı çıkarmanın yolu olarak illegal kumarhane işini önerir.
KOLPAÇİNO BOMBA (2011)
Yönetmen: Şafak Sezer
Senarist: Şafak Sezer, Kaan Ertem, Suat Özkan
Oyuncular: Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Çatalbaş, Arzu Yanardağ, Tuğba Melis Türk
İzleyici Sayısı: 736.320
'Özgür', varlıklı bir ailenin çocuğudur ama cimri olan ebeveynlerinden destek görmediği için oldukça mutsuz günler geçirir. Tabii ki başı yine belaya girecektir.
KOLPAÇİNO 3. DEVRE
Yönetmen: Şafak Sezer
Senarist: Şafak Sezer
Oyuncular: Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Çatalbaş, Erkan Petekkaya, Ebubekir Öztürk
İzleyici Sayısı: 1.412.639
'Özgür', 'Sabri'nin ihanetinden sonra karısı 'Cemile'den ayrılmıştır. 'Cemile', çocuğun velayetini de almıştır. Tam bu karışık dönemde 'Özgür'ün babası 'Kudret' vefat eder. 'Özgür', oturduğu villayı eskiden olduğu gibi filmcilere kiraya vermekte ve oradan gelen parayla geçinmektedir.
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