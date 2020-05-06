Ata Demirer, hep klarnet çalmak istiyordu.
Bir de yılın büyük bölümünü geçirdiği Çanakkale civarına özgü bir hikâye yazmak...
Serkan Çağrı'dan aldığı derslerle klarnet çalmasını öğrenirken 'Klarnetçi Hüseyin Badem' ile Demet Akbağ'ın canlandırdığı 'Şarkıcı Firüzan'ı oluşturdu. Sonra da bu iki karakterin çevresindekileri ve yaşadıkları macerayı...
'Eyyvah Eyvah'...
Beyaz peynirle karpuz, Leonardo da Vinci ile 'Mona Lisa', Türkan Şoray ile Kadir İnanır neyse Ata Demirer ile Demet Akbağ oydu.
Ata Demirer, iki tutkusunu BKM yapımcılığında beyazperdeye yansıtarak 3 filmde toplam 9.822.015 kişiyi ortak paydada buluşturdu.
Yönetmen: Hakan Algül
Senarist: Ata Demirer
Oyuncular: Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Tarık Ünlüoğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Salih Kalyon, Bican Günalan
İzleyici sayısı açısından 118 Türk filmi arasından 3'üncü olan 'Eyyvah Eyvah'ın birinci filminde Trakya'nın bir köyünde ninesi ve dedesiyle yaşayan 'Hüseyin Badem', hayatta olduğunu öğrendiği babasını bulmak için İstanbul'a gider. 'Hüseyin Badem'in, arayışı sırasında karşılaştığı şarkıcı 'Firüzan'ın ve ikisinin temas ettiği kişilerin hayatı artık asla eskisi gibi olmayacaktır.
'Hüseyin Badem', bulduğu babasıyla birlikte Geyikli'ye dönmüştür. Artık tek emeli kalmıştır; o da sevdalısı hemşire 'Müjgan'a kavuşmak. 'Hüseyin Bedem'in aşk macerasında 'Firüzan' yine yareni olacaktır.
Serinin ikinci filminde sinemalarda tam bir 'Eyyvah Eyvah' şenliği yaşandı. 122 Türk filmi arasından yılın şampiyonu oldu.
'Hüseyin Badem', emeline ulaşıp 'Müjgan'ı ile evlenmiş hatta baba bile olmuştur. 'Hüseyin Badem', oğluna iyi bir gelecek sunmak için gece - gündüz çalışmasına rağmen geçim sıkıntısı yaşamaktadır. 'Firüzan' ise artık şöhretli bir şarkıcı olmuştur ama mutlu değildir. Çünkü aşk acısı yaşamaktadır. İki dertlinin yolu yeni macerada kesişince şenlik başlar.
'Eyyvah Eyvah'ın üçüncüsü 168 Türk filmi arasında ikinci olarak şenliği sürdürdü.
EYYVAH EYVAH (2010)
İzleyici Sayısı: 2.459.815
Hasılat: 21.723.367 TL
EYYVAH EYVAH 2 (2011)
İzleyici Sayısı: 3.947.988
Hasılat: 36.678.019 TL
EYYVAH EYVAH 3 (2014)
İzleyici Sayısı: 3.414.212
Hasılat: 35.022.168 TL
TOPLAM İZLEYİCİ: 9.822.015
TOPLAM HASILAT: 93.423.554 TL
Peki, 3 filmi de gösterime girdiği yıllarda en çok izlenme açısından ilk 3 sırada yer almasına rağmen seriye neden devam edilmedi?
Çünkü, Ata Demirer, fabrikasyon usulü değil, atölye usulü çalışıyor. Başka bir ifadeyle senaryolarını nakış işler gibi yazıyor. Doğal olarak filmlerinin ortaya çıkması biraz zaman alıyor.
Ayrıca, anlatmak istediği başka hikâyelere de şans tanımak istedi.
'Eyyvah Eyvah' serisinden sonra 3 filmin senaryosunu yazıp başrolünde yer aldı.
* NİYAZİ GÜL DÖRT NALA (2015)
İzleyici Sayısı: 994.016
* OLANLAR OLDU (2017)
İzleyici Sayısı: 1.811.081
* HEDEFİM SENSİN (2018)
İzleyici Sayısı: 1.896.782
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