Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere karşı verdiği mücadeleyi konu alan 'Dağ', izleyiciyle 2012'de buluştu.
Aksiyon türündeki 'Dağ', izleyici açısından beklentilerin altında kalarak gösterimdeki 110 Türk filmi arasından 12'nci oldu.
DAĞ (2012)
Yönetmen - Senarist: Alper Çağlar
Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Gözde Mutluer, Ufuk Bayraktar
İzleyici Sayısı: 305.874
Hasılat: 3.008.601 TL
Beklemedikleri bir anda dev bir terörist pususuna düşen iki askerin kahramanlık mücadelesi...
Alper Çağlar, senaryosunu da yazdığı 'Dağ'ın hikâyesine güveniyordu ama filmin kendisinin de 3 yapım ortağının da beklemediği oranda az izlenmesi büyük bir hayal kırıklığı oldu.
Hikâyeyi devam ettirmek istese de düşük izleyici sayısı 'Dağ'ın seri film haline gelmesinde büyük bir engeldi.
Alper Çağlar, 4 yıllık ön çalışmanın ardından 'Dağ'ı seri haline getirdi.
'Dağ 2'nin izleyici sayısı yine şaşırttı.
Bu kez beklentilerin üzerine izlenerek gösterimde bulunan 179 Türk filmi arasından birinci olurken ilk filmden 12 kat daha fazla bilet kesildi.
DAĞ 2 (2016)
Yönetmen - Senarist: Alper Çağlar
Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe
İzleyici Sayısı: 3.600.000
Hasılat: 40.694.699 TL
IŞİD tarafından infaz edilecek olan gazeteci 'Ceyda Balaban'ı kurtarmayı amaçlayan 7 kişilik Fırtına Getiren Timi'nin öyküsü...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle çekilen 'Dağ 2'de, gerçek mekânlar ve gerçek silahlar kullanıldı. Kullanılan teçhizatın bir kısmı film için özel olarak üretildi. Kurşun geçirmez yelekler gerçeğine uygun ebatlarda tasarlanırken özellikle final sahnesinde kullanılan tank 3 ayda imal edildi. Filmde kullanılan silahların, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olmasına özellikle dikkat eden yönetmen Alper Çağlar, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun ürettiği MPT-76 Milli Piyade Tüfeği'ni kullanabilmek için izin çalışmalarına 8 ay öncesinden başladı.
Bu silahların çekimlerde güvenle kullanılabilmesi ve gerçeğe yakın görsel performans göstermesi için Makine Kimya Endüstrisi Kurumu özel bir modifikasyon tasarladı. Çekimlerde yaklaşık 7 bin manevra mermisi, Türk yapımı BORA 12 keskin nişancı tüfeğiyle gerçek bir UTS-15 shot gun da kullanıldı. Bir Sikorksy S70 askeri helikopterin uçurulduğu 'Dağ 2'de üç T-155 Fırtına Obüsü çekimleri zenginleştirdi.
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