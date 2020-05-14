'Seri Filmler' yazı dizisinin 38'inci bölümünde yer alan 'Hep Yek'in 3 filmini farklı yönetmenler çekti. Her filmi bir öncekinden daha çok izlenen seri, beyazperdeye 'Altan' ile 'Gürkan'ın başlarını sürekli belaya sokmalarını yansıttı

'Hep Yek'...

İnan Ulaş Torun ile Gökhan Yıkılkan'ın ana karakterleri canlandırdığı serinin 3 filmi farklı yönetmenler tarafından yönetildi.

İlk film düşük izleyici sayısına sahip olmasına rağmen yapımcı Bilal Kalyoncu, seriyi devam ettirmeyi tercih etti.

Bilal Kalyoncu'nun serinin 4'üncü filmi için de çekim kararı aldığı komedi türündeki 'Hep Yek', 'Altan' ile 'Gürkan'ın maceralarını hikâye edindi. Serinin her filmi bir öncekinden daha fazla izlenerek üçüncüde 526.828 kişiye ulaştı.

3 film için toplam 1.165.092 bilet kesilirken toplam hasılat 15.066.028 TL oldu.

HEP YEK (2016)

Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu

Senarist: Bilal Kalyoncu, Suat Özkan, Alper Erze

İzleyici Sayısı: 265.707

Hasılat: 2.941.021 TL

'Cevat', Türkiye'nin nam salmış kabadayılarından birinin şehvet düşkünü oğludur. Uluslararası şöhrete sahip manken 'Camilla'yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir.

HEP YEK 2 (2017)

Yönetmen: Orçun Benli

Senarist: Şükrü Üçpınar, Orçun Benli, Bilal Kalyoncu

İzleyici Sayısı: 372.557

Hasılat: 4.282.547

'Gürkan' ile 'Altan', 'Cevat Bakır'ın eline düşer. İlk filmde kendisine kazık atan 'Şahin'i öldüren 'Cevat Bakır', 'Altan' ile 'Gürkan'ın canını suç ortakları 'Şahin'in cesedini ortadan kaldırmaları şartıyla bağışlar. Ancak iki kafadar bu işi de ellerine yüzlerine bulaştırdıklarından başlarına ilk filmde olduğu gibi onlarca bela açıp, peşlerine memleketin en psikopat adamlarını takmayı başarırlar.

HEP YEK 3: TİTRETTİN BENİ (2018)

Yönetmen: Özgür Bakar

Senarist: Bilal Kalyoncu

İzleyici Sayısı: 526.828

Hasılat: 7.842.460

Serinin ikinci filminde ceza evine düşen 'Altan' ve 'Gürkan'ın peşine bu kez mafya takılırken ikili kendilerini bir anda İstanbul'un en büyük tarihi eser kaçakçısı Bilal Özkök'ün evindeki yılbaşı partisinde bulur ve olaylar gelişir.

HEP YEK 4: ALTAN BELA OKUMA (2020)

Gösterim Tarihi: Belirsiz