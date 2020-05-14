'Hep Yek'...
İnan Ulaş Torun ile Gökhan Yıkılkan'ın ana karakterleri canlandırdığı serinin 3 filmi farklı yönetmenler tarafından yönetildi.
İlk film düşük izleyici sayısına sahip olmasına rağmen yapımcı Bilal Kalyoncu, seriyi devam ettirmeyi tercih etti.
Bilal Kalyoncu'nun serinin 4'üncü filmi için de çekim kararı aldığı komedi türündeki 'Hep Yek', 'Altan' ile 'Gürkan'ın maceralarını hikâye edindi. Serinin her filmi bir öncekinden daha fazla izlenerek üçüncüde 526.828 kişiye ulaştı.
3 film için toplam 1.165.092 bilet kesilirken toplam hasılat 15.066.028 TL oldu.
HEP YEK (2016)
Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu
Senarist: Bilal Kalyoncu, Suat Özkan, Alper Erze
İzleyici Sayısı: 265.707
Hasılat: 2.941.021 TL
'Cevat', Türkiye'nin nam salmış kabadayılarından birinin şehvet düşkünü oğludur. Uluslararası şöhrete sahip manken 'Camilla'yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir.
HEP YEK 2 (2017)
Yönetmen: Orçun Benli
Senarist: Şükrü Üçpınar, Orçun Benli, Bilal Kalyoncu
İzleyici Sayısı: 372.557
Hasılat: 4.282.547
'Gürkan' ile 'Altan', 'Cevat Bakır'ın eline düşer. İlk filmde kendisine kazık atan 'Şahin'i öldüren 'Cevat Bakır', 'Altan' ile 'Gürkan'ın canını suç ortakları 'Şahin'in cesedini ortadan kaldırmaları şartıyla bağışlar. Ancak iki kafadar bu işi de ellerine yüzlerine bulaştırdıklarından başlarına ilk filmde olduğu gibi onlarca bela açıp, peşlerine memleketin en psikopat adamlarını takmayı başarırlar.
HEP YEK 3: TİTRETTİN BENİ (2018)
Yönetmen: Özgür Bakar
Senarist: Bilal Kalyoncu
İzleyici Sayısı: 526.828
Hasılat: 7.842.460
Serinin ikinci filminde ceza evine düşen 'Altan' ve 'Gürkan'ın peşine bu kez mafya takılırken ikili kendilerini bir anda İstanbul'un en büyük tarihi eser kaçakçısı Bilal Özkök'ün evindeki yılbaşı partisinde bulur ve olaylar gelişir.
HEP YEK 4: ALTAN BELA OKUMA (2020)
Gösterim Tarihi: Belirsiz
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