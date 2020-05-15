'Romantik Komedi' serisinin ikinci filmi ilkinin 2 katından daha fazla izlendi. Doğal olarak 3'üncü film gündeme geldi. Hatta bir yıl sonrası için sinema salonlarının vizyon takviminde rezervasyon bile yapıldı.
Ne var ki oyuncuların takvimi ayarlanamadı. Kış aylarında yoğun dizi çalışması yapan bazı oyuncular, yaz aylarında çalışmak istemedi.
Böylelikle, ikincisi, ilkinin iki katından daha fazla izlense de serinin üçüncüsü çekilemedi.
Murat Tokat'ın yapımcısı olduğu 'Romantik Komedi' serisinin ilk filmini Ketche yönetirken senaryoyu Ceren Aslan ile Aslı Zengin yazdı.
Başrolleri ise şu oyuncular paylaştı;
* Sedef Avcı
* Cemal Hünal
* Begüm Kütük
* Engin Altan
* Sinem Kobal
* Gürgen Öz
* Burcu Kara
ROMANTİK KOMEDİ (2010)
İzleyici Sayısı: 666.238
Hasılat: 6.103.697 TL
2010'da 118 Türk filmi arasından en çok izlenen 11'inci film oldu.
'Esra' işinde mutsuz bir kadındır. Başındaki işvereni ona sürekli baskı yapmaktadır. Sevgilisi ise son derece çekilmez biridir ve onunla da sorunlar yaşar. Bir gün canına tak eder ve hem işinden hem de sevgilisinden olaylı bir şekilde ayrılır.
'Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda' serinin ikinci filmi olarak 2013'te çekildi.
Filmin yönetmenliğini ilk uzun metrajlı çalışmasına imza atan Erol Özlevi yaptı.
ROMANTİK KOMEDİ 2: BEKARLIĞA VEDA (2013)
İzleyici Sayısı: 1.507.603
Hasılat: 14.623.156 TL
'Esra', heyecanla evlilik hazırlıkları yaparken, en yakın arkadaşı Didem de kızlar arasındaki tek bekar kişi olarak kalmaktan dolayı panikler ve sevgilisi 'Cem'i evliliğe ikna etmek için çeşitli taktikler uygulamaya başlar.
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