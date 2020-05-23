Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı 'Polat Alemdar' ve ekibinin devletin çıkarlarını koruma adına giriştikleri mücadelenin etrafında şekillenen olayların hikâye edinildiği 'Kurtlar Vadisi', 4 filmle Türk sinemasının üretken serilerinden biri oldu. 'Seri Filmler' yazı dizisinin 45'inci bölümünde yer alan 'Kurtlar Vadisi', toplam 7.796.332 kişi tarafından izlendi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

TV'de fenomen olduktan sonra sinemaya uyarlanan 'Kurtlar Vadisi' serisinin 4 filmi toplam 7.796.332 kişi tarafından izlendi. 'Kurtlar Vadisi', 2003'te 'Bu bir mafya dizisidir' sloganıyla TV'de yayınlanmaya başladıktan sonra kısa sürede fenomen oldu. 'Polat Alemdar' ve ekibinin Türkiye ve yurt dışında devletin çıkarlarını koruma adına giriştikleri mücadelenin etrafında şekillenen olayların hikâye edinildiği aksiyon türündeki 'Kurtlar Vadisi', ortaya birçok fenomen karakteri çıkardı.

Türk filmlerine yoğun ilgi gösterilmeye başlandığı dönemde 'Kurtlar Vadisi', beyazperdenin çekim gücünün etkisi altına girdi.

2006 yapımı 'Kurtlar Vadisi Irak', en yakın rakibinden 2 kat daha fazla izlenerek yılın en çok bilet kesilen filmi oldu.

'Kurtlar Vadisi'ni seri haline getiren 2009 yapımı 'Kurtlar Vadisi Gladio' ise şaşırtıcı ölçüde az izlendi.

İlk filmden yaklaşık 5 kat daha az izleyiciye ulaşan 'Kurtlar Vadisi Gladio', 2009'da 8'inci oldu.

'Polat Alemdar'ın Filistin davasına baş koyduğu 'Kurtlar Vadisi Filistin', serinin izleyici sayısını yeniden yükseltirken 2011'de 4'üncülüğü elde etti.

'Kurtlar Vadisi' serisinin son filmi 15 Temmuz darbe girişimini konu edindi.

'Kurtlar Vadisi Vatan' serinin en az izlenen filmi olarak 2017'de 13'üncü oldu.

KURTLAR VADİSİ IRAK (2006)

Yönetmen: Serdar Akar

Oyuncular: Necati Şaşmaz, Abdikariim Tahliil, Billy Zane, Ghassan Mesud, Gary Busey, Diego Serrano, Gürkan Uygun, Bergüzar Korel

İzleyici Sayısı: 4.256.567

Hasılat: 27.434.893 TL

2003'te Kuzey Irak'ta konuşlanmış 10 bir kişilik özel Türk kuvvetinin gayri resmi, yarı gizli karargahına, müttefik ABD'li birliklerinin gelip, askerlerin başına çuval geçirir. Bunun hesabı elbette sorulacaktır.

KURTLAR VADİSİ GLADİO (2009)

Yönetmen: Sadullah Şentürk

Oyuncular: Musa Uzunlar, Tuğrul Çetiner, Bülent Fuat Aras, Ayfer Dönmez, Sinan Pekinton, Sezai Aydın

İzleyici Sayısı: 876.810

Hasılat: 6.912.852 TL

'İskender Büyük', derin devlet adına sayısız eylemde bulunmuş emekli bir istihbaratçıdır. Karanlık geçmişi nedeniyle sanık sandalyesine oturtulduğunda, yanında, baronun gönderdiği genç ve tecrübesiz avukat 'Ayşe'den başka kimse yoktur. Yargılanmasına göz yumanlarla hesaplaşmaya karar veren 'İskender Büyük', tüm bildiklerini bir bir anlatmaya başlar. 'İskender Büyük'ün karanlık geçmişinin sayfaları arasında, ülkeyi yerinden sallayacak gerçekler gizlidir. Bu şok gerçeklerin işaret ettiği tek adres ise 'Gladio'dur.

KURTLAR VADİSİ FİLİSTİN

Yönetmen: Zübeyr Şaşmaz

Oyuncular: Necati Şaşmaz, Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Gürkan Uygun

İzleyici Sayısı: 2.028.057

Hasılat: 17.293.395 TL

Gazze'ye insani yardım malzemeleri götürmeye çalışan gemilere yapılan kanlı baskın üzerine Polat Alemdar ve arkadaşları Filistin'e gitmiştir. Yapılacaklar bellidir: Bu baskının askeri planlayıcısı ve yürütücüsü olan İsrailli komutan ele geçirilmelidir. Filistinlilerle kurulan ilk temaslar sayesinde hedefine adım adım yaklaşmaya çalışan 'Polat Alemdar'ı bazı sürprizler beklemektedir.

KURTLAR VADİSİ VATAN

Yönetmen: Serdar Akar

Oyuncular: Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Ertuğrul Şakar

İzleyici Sayısı: 634.898 (2017)

Hasılat: 7.373.649 TL

Düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. 'Polat Alemdar' ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir.