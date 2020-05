Aşk tesadüfleri sever mi?

'Seri Filmler' yazı dizisinin 41'inci bölümünde yer alan 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisi, Ömer Faruk Sorak - İpek Sorak çiftinin aynı doktor tarafından doğurtturulduklarını öğrenmeleriyle ortaya çıktı. 9 yıl arayla çekilen iki film toplam 2.817.105 kişi tarafından izlendi

Güzelliğiyle izleyici sayısı arasında en çok tezatlık bulunan film kanımca 'Aşk Tesadüfleri Sever 2'...

Ömer Faruk Sorak'ın serisinin ikinci filmi, hikâyesi ve müziği açısından pek etkileyici, yönetim ve oyunculuk açısından başarılı olmasına rağmen 399.015 kişi tarafından izlendi.

Peki sorun neydi?

a) Filmin afişinden, PR çalışmasına kadar olan yelpazede tanıtım çalışmasının yeterince verimli olmaması.

b) Serinin iki filmi arasında 9 yıl gibi geniş bir zaman aralığının olması.

c) Her ikisi de.

Doğru şık, kanımca 'c' şıkkı.

'Aşk Tesadüfleri Sever' serisi ortaya nasıl çıktı?

Ömer Faruk şöyle açıkladı; "İpek ile yeni evlendiğimiz günlerde annelerimiz sohbet ederken bizi aynı doktorun doğurttuğunu öğrendik. Oldukça şaşırmıştık. İpek, bu durumdan 20 sayfalık bir hikâye yazmıştı. O hikâyeyi okuyunca 'Mükemmel, bunun üzerinden yürüyelim' dedim. Bütün senaryo öyle başladı."

Romantik türdeki 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisi 2011'de Nuran Evren Şit'in senaryosuyla başladı.

Belçim Bilgin, Mehmet Günsür, Altan Erkekli, Cezmi Baskın, Ayda Aksel ve Yiğit Özşener'in başrollerini paylaştığı serinin ilk filmi için 2.418.090 bilet kesildi.

2011'de gösterimde bulunan 122 film arasından en çok izleyiciye ulaşma açısından ikinci oldu.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER (2011)

İzleyici Sayısı: 2.418.090

Hasılat: 21.910.790 TL

Böylesine başarılı gişeye sahipken serinin ikincisi neden 9 yıl sonra çekildi?

İpek Sorak, şöyle dile getirdi; "Aslında bir sebebi yok, kendisi bu şekilde gelişti. Siz bir sürü projeye soyunuyorsunuz mesela bizim 2007'de 'Derin Su' adlı bir projemiz vardı. Çekilemedi. Öyle bazı projeler var, olmayınca gerçekten olmuyor. Bazıları ise ortaya kendisi çıkıyor. Çünkü aynı anda 10 tane projeyle birden ilgileniyoruz ama hangisi daha çok ilgi görüyorsa hemen o banda giriyor. 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' filminden önce '8 Saniye' daha çok dikkat çekmişti. Biz o sırada zaten daha 'Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin senaryosunu yazıyorduk. Daha senaryo tam bitmemişti, içimize sinmemişti. Daha sonra senaristimiz Nuran Evren Şit bir TV dizisi işine başladı. O sırada senaryo ekibinde birçok problemler ortaya çıktı. Nuran Evren Şit, tek başına kaldı. Bizimle bir süre ilgilenemedi. Derken proje kendiliğinden arkada kaldı. '8 Saniye'den sonra bir anda hızlandık ve senaryoyu bitirdik. Filmi çektik ve şu an buradayız. Aslında belirli bir sebebi yok. Demek ki kısmet bu zamanaymış."

Bir diğer neden ise şu; gerçek bir hikâyenin filme uyarlanması doğal olarak belli bir zaman alıyor.

Serinin ikinci filminde beyazperdeye Gülçin Sinar Kiropoulos ile Niko Kiropoulos'un aşkı yansıtıldı.

Filmde başrolleri Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan, Aytaç Şaşmaz, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen ve Eli Mango paylaştı.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 (2020)

İzleyici Sayısı: 399.015

Hasılat: 7.226.069 TL

Ömer Faruk Sorak'a yönetmenlikte eşi İpek Sorak'ın eşlik ettiği 'Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin senaryosunu yine Nuran Evren Şit yazdı.

Film, koronavirüs pandemi nedeniyle sinema salonları kapatılmadan önce gösterimde bulunan 69 film arasına izleyici sayısı açısından 9'uncu sırada yer alıyor.