Levent Can: Hiç vazgeçmedim bu sevdadan...
Oyunculuk hayatında 37'nci yılı geride bırakan usta oyuncu Levent Can, duygularını dile getirdi. Levent Can; "Azmettim inat ettim ve hiç vazgeçmedim bu sevdadan" dedi
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda 'Adnan' karakterine hayat veren Levent Can, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulunarak, oyuncu olma hikâyesini anlattı.
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Mesleğindeki 37'nci yılına giren Levent Can; "İşte bu kadar küçük çocuklardık tiyatroya gönlümüzü verdiğimizde sene 1986. Ustam Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun kapısından çevrilmiş, kabul edilmemiştim kurslara ama ben ne yaptım ettim o kurslara gittim. Yüz vermediler, ders vermediler, sahneye çıkarmadılar başlarına bela olmamayım diye. Haklılardı 15 yaşında ufacık bir çocuktum daha, okulu bırakmıştım tiyatro sevdasıyla 'git önce okulunu bitir' dediler. Sonra ben okulumu da bitirdim, mesleği de söke söke aldım. Azmettim inat ettim ve hiç vazgeçmedim bu sevdadan. Ve 3 Nisan 1987 senesinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi sahnesinde profesyonel olarak ilk kez sahneye seyirci karşısına çıktım, çok heyecanlıydım. Bugün 37'nci yılım ve hâlâ aynı heyecan içindeyim söz konusu tiyatro olduğunda. Yanımdaki dünyalar güzeli arkadaşımı bilir tanırsınız. Pelinsu Pir; can yoldaşım, yol arkadaşım, çocukluk arkadaşım. O dönemki kurstan bir o, bir ben, bir de Nur Gürkan mesleğe devam edenler olduk oysa çok daha kalabalıktık kursta. Zaman içinde bırakanlar vazgeçenler oldu, biz hiç vaz geçmedik hep 'tiyatro' dedik. Bugün ısrarla inatla yine 'tiyatro' demeye devam" ifadelerini kullandı.
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Levent Can'ın bu sözlerine Ali Poyrazoğlu da, "İyi ki yapıştın paçama. İyi ki güvendim sana" yorumunu yaptı.
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Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor.
Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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