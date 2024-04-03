Tamamen doğal yöntemlerle evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!

BASİT VE PRATİK: LİMON SPREYİ

Hadi, en kolayından başlayalım. Hemen mutfağa gidip buzdolabını açalım ve sebzelikten bir limon alalım. Yarım limon bile işinizi görecek merak etmeyin! Bir dilim limonun suyunu iyice çıkartalım ve üzerine biraz da su ekleyelim. Başka bir şey yapmanıza gerek yok çünkü limonun keskin ve taze kokusunu karasinekler bizim kadar sevmiyor...