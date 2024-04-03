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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonsporlu futbolculardan Konya'da protesto! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonsporlu futbolculardan Konya'da protesto!

        Trabzonsporlu futbolcular, TFF'yi protesto etmek için Konyaspor maçının ilk dakikasında hareketsiz kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 21:09 Güncelleme: 03.04.2024 - 21:09
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          Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da bordo-mavili oyunculardan protesto geldi.

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          Trabzonsporlu futbolcular, Konyaspor maçının başlamasının ardından ilk dakika hareketsiz kaldı.

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          Bordo-mavili oyuncular, maçın ilk 30 saniyesinde orta sahada omuz omuza geldi. Konyasporlu oyuncular bu dakikada kendi arasında pas yaptı.

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          TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

          Trabzonspor, takımın bu protestosu sonrası bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Adaletsizliğinize karşı dik duruşumuz sonsuza kadar devam edecek." denildi.

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