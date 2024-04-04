TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine ret!

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine olumsuz geri dönüş yaptı.

Sarı-lacivertliler, maçı yabancı hakemin yönetmesinin yanında tarihin Mayıs ayının son haftası olarak değiştirilmesini istemişti.

TFF, Fenerbahçe'ye tarihin zamanında iki kulübün ortak görüşü alınarak belirlendiğini ve değişiklik olmayacağını iletti.

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Fenerbahçe taleplerine geri dönüş olumsuz olduğu halde U19 takımıyla maça çıkılacağını açıklamıştı.

EROL BİLECİK AÇIKLADI: U19 TAKIMIYLA URFA'YA GİDECEĞİZ

Sarı-lacivertlilerin aldığı kararı açıklayan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Alınan birinci karar, uygun bir tarihe alınmaması ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçlarına çıkmamak ve U19 takımıyla çıkmak. Aldığımız karar net bir şekilde maçlara çıkmak şeklinde olmadı. U19 takımıyla Urfa'ya gideceğiz ama bugün TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Neticeyi daha net ortaya koymak adına, TFF'ye şu soruyu sorduk, "Eğer Süper Kupa maçını ileri bir tarihe erteleyeceksiniz veya yabancı hakemle oynatacaksınız bizi lütfen bilgilendirin" dedik. Farklı bir şey gelmedikçe, bütün hazırlığımızı U19 takımıyla Urfa'ya gitmek üzere kararımızı almış vaziyetteyiz. İyi bir akıl konarak Urfa'ya gidiyoruz. Bize güvenin. Orada sizi sıkıntıya sokacak, "Böyle bir karar doğru muydu?" sorusunun gelebileceği bir noktada olmayacaksınız. U19 takımı net bir şekilde oraya gidecek ama taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak. Bu konuda başvuru yaptık. Erteleme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KUPASI KARARI 2 sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldıklarını söyleyen Erol Bilecik, "Türkiye Kupası'ndan affımızı isteyen bir çalışma içerisine gireceğiz. Bunu bayramdan hemen sonra, yönetim kurulundan arkadaşlarımız görevlendirildi. Bayram sonrası TFF'ye gerekli başvuruları yapacakları, önümüzdeki 2 sene Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık" şeklinde konuştu.

REKLAM KONGREDEN FENERBAHÇE'YE YETKİ ÇIKTI Fenerbahçe'de aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi. 1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak 2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak 3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek 4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.