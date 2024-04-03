Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı.

Trabzonspora iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verildi. Osayi'ye ise herhangi bir ceza çıkmadı.

Alınan kararlar şöyle: "1- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 3.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT VIP PLATİNUM C, SOCİOS.COM TRA FAN TOKEN DOĞU ALT TRİBÜNÜ DOĞU ALT J, I, KUZEY KALE ARKASI KUZEY ALT J numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, REKLAM Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü EGEMEN KORKMAZ’ın, rakip takım sporcusuyla kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL hakkında, 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,(oyçokluğu) Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE’nin, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE’nin, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT hakkında, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, REKLAM Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT’ın, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi KÜRŞAT ÇİFTLİK’in, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi OKAN ÖZKAN’ın, rakip takım antrenörüyle kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) Karar verilmiştir." #SONDAKİKA - PFDK olaylı derbi maça ilişkin cezaları açıkladı.



Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı @ahmetselimkul anlattı. pic.twitter.com/F27DUlQZVo — Habertürk TV (@HaberturkTV) April 3, 2024

NELER YAŞANDI? * Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti. Yaşanan olaylar, polis tarafından güçlükle kontrol altına alınırken Fenerbahçe kafilesi ise soyunma odasına geçti. Sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 saat statta ve çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmasını bekledi. * Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti. FENERBAHÇE'DEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI * Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında olağanüstü genel kurul kararı aldı. 2 Nisan'da yapılacak toplantıda Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilmesi dahil tüm aksiyonların değerlendirileceği belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylı Trabzonspor maçının ardından kulüp televizyonunda birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Olayların organize olduğunu belirten Koç, maçın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI * Maçın ardından yalnızca sahada değil, soyunma odası koridorlarında da büyük olaylar yaşandığı ortaya çıktı. İki takımın teknik heyetleri ve futbolcuları, koridorlarda da birbirine girdi. Bu esnada Fenerbahçe'den Fred'e ve Osayi'ye de saldırıldığı kaydedildi. Nijeryalı sağ bek, arbede sırasında kafasını duvara çarptı ve kısa süreli baygınlık yaşadı. 5 KİŞİ TUTUKLANDI * Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaylarda sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.