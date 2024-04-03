Eğlence merkezindeki faciada binanın yöneticisi konuştu: İşçileri iftara davet etmişler
İstanbul Beşiktaş'ta 29 işçinin feci şekilde hayatını kaybettiği Masquerade Club adlı eğlence merkezindeki yangın dehşete düşürdü. Tadilat yapılırken yaşanan faciayla ilgili bugün binanın yöneticisi olan Şule Şeker açıklamalarda bulundu. İşçilerin sadece iftara için davet edildiğini söyleyen Şeker, "Herkes gelsin, salı günü hem iftar yaparız hem ortalığı toparlarız' demişler. Dün, bütün işçilerin davet edildiğini biliyoruz" şeklinde konuştu. Şeker, geçmişte ses ve güvenlik açısından şikayette bulunduklarını dile getirerek, aynı yerden giriş çıkış yaptıkları için binada buranın bulunmasını istemediklerini de söyledi
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Beşiktaş'ta, tadilat sırasında yangın çıkan ve 29 kişinin öldüğü eğlence merkezinin bulunduğu 16 katlı apartmanın yöneticisi Şule Şeker, bu mekanı yapıldığı günden beri istemediklerini söyledi.
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AA'da yer alan habere göre Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki binanın apartman yöneticisi Şeker, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangın çıkan mekanın ses nedeniyle izole edilen bir yer olduğunu, içeridekilerin dumandan boğulduğunu düşündüklerini dile getirdi.
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Ölenlerin yoğun duman altında olduğunu ifade eden Şeker, eğlence merkeziyle ilgili çok defa şikayette bulunduklarını kaydetti.
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Şeker, "Yapıldığı günden beri istemiyoruz. Kim ister? Eskiden, ilk açılışı bir televizyonun stüdyosu olaraktı. Programları vardı. O zaman sıkıntı yoktu. Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Pasajın olduğu yer fuaye, şu anda giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış. Ruhsatı öyle alınmış." dedi.
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Eğlence merkezinde daha önce silahlı çatışma olduğu iddiası sorulan Şeker, bu soruyu yanıtlamadı.
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Şeker, geçmişte ses ve güvenlik açısından bu iş yerini şikayet ettiklerini dile getirerek, aynı yerden giriş çıkış yaptıkları için binada buranın bulunmasını istemediklerini kaydetti.
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"DÜN BÜTÜN İŞÇİLERİN DAVET EDİLDİĞİNİ BİLİYORUZ"
Yangının meydana geldiği binanın girişini kamyonunun kapattığı iddiasının sorulması üzerine Şeker, öyle bir iddia duymadığını, girişe hiç kimsenin araba park etmediğini, orada görevlilerin olduğunu anlattı.
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İşçilerin eğlence merkezinde yaşamadığını aktaran Şeker, "Yaşanacak bir alan değil. Sadece iftar için davet etmişler. 'Herkes gelsin, salı günü hem iftar yaparız hem ortalığı toparlarız.' diye. Dün, bütün işçilerin davet edildiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
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HAYATINI KAYBEDEN DJ GÖKAY TEVLEK'İN BABASI KONUŞTU
Yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in cenazesini teslim alan babası Yüksel Tevlek, "Oğlumun çenesinde yara var halbuki, zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz. İhmal olup olmadığını bilmiyorum" dedi.
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DHA'da yer alan habere göre Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki gece kulübünde tadilat esnasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınırken 47 yaşındaki DJ Gökay Tevlek'in babası Yüksel Tevlek Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına hakim olamadı.
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"OĞLUMUN ÇENESİNDE YARA VAR"
Acılı baba Yüksel Tevlek, "Oğlumun çenesinde yara var. Halbuki zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz. Oğlum 47 yaşında. DJ'lik yapıyordu. Orada bir çalışma vardı. Oğlum da gözetim yapıyordu. Doktorun dediğine göre kötü durumdaydı. 'Çok mücadele ettik ama kurtaramadık' dedi. İhmal olup olmadığını bilmiyorum" diye konuştu.
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