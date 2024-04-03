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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi! - Son dakika haberleri

        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!

        İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi. Valiliğin paylaştığı görüntülerde dehşetin izleri gözler önüne serildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:00
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          Türkiye dün İstanbul Beşiktaş'ta Masquerade Club adlı eğlence mekanında meydana gelen yangınla sarsıldı. Faciada 29 kişi hayatını kaybetti.

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          İstanbul Valiliği'nin paylaştığı görüntülerde de dehşetin izleri gözler önüne serildi.

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          Yangın Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıktı.

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          İddiaya göre, tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı.

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          İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

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          SAVCI VE OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPTI

          Sabah saatlerinde polis ekipleri yangının çıktığı sokakta önlem aldı. İki Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı gece kulübüne gelerek yaklaşık 1 saat inceleme yaptı.

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          Öte yandan 16 katlı binada kalan bazı vatandaşlar ise eşyalarını almak için polis eşliğinde yangının çıktığı binaya girdi.

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          Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre de faciayla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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