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        Haberler Magazin Almanya, Türk filmleri için tatlı vatan

        Almanya, Türk filmleri için tatlı vatan

        Avrupa'da en fazla Türkün yaşadığı ülke olan Almanya, doğal olarak Türkiye'deki film yapımcıları için büyük bir pazar. Kur farkından dolayı daha fazla kazanç da getiren Almanya'da yılın ilk çeyreğinde en çok izlenen film; 'Lohusa', ikinci film; 'Kolpaçino 4 4'lük' ve üçüncü film; 'Atatürk 1881 - 1919 2' oldu. İlk çeyrekte, 14 Türk filminden toplam 88 milyon lira hasılat elde edildi

        Giriş: 03.04.2024 - 17:48 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:50
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        • 1

          Almanya'nın nüfusu; 83.264.245
          Bu ülkede yaşayan Türklerin nüfusu; yaklaşık; 3 milyon 500 bin

        • 2

          Avrupa'da en çok Türkün yaşadığı Almanya, doğal olarak Türk markalarının da ticari merkezlerinden biri.
          Onlardan biri Türk filmleri.
          Yapımcılar için filmlerini Almanya'da gösterime çıkarabilmek, Türk Lirası ile Euro arasındaki farktan dolayı da bir hayli kıymetli.
          Almanya'da filmlerin ortalama bilet ücretleri; 10 Euro (345 TL)
          Türkiye'de Türk filmlerinin ortalama ücretinin 125 TL olduğundan yola çıkacak olursak yapımcılar için Almanya pazarının ne ölçüde kıymetli olduğu gözler önüne seriliyor.

        • 3

          2024'ün ilk çeyreğinde Almanya'da gösterime giren Türk filmlerinin gördüğü ilgiye göz atasak olursak en çok izlenen film Gupse Özay'ın 'Lohusa'sı oldu. Kıvanç Baruönü'nün yönettiği film; Almanya'da, Türkiye'dekine eş değer bir gişe elde etti.
          'Lohusa', 2024'ün ilk çeyreğinde 'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör'den sonra en çok izlenen film olarak listenin ikinci sırasında yer alıyor.

        • 4

          'Lohusa':
          Almanya'da yaşayan Türkler arasında izlenme oranı % 3.40 oldu.
          Türkiye'de ise nüfusa oranla izlenme payı; % 2.50...
          Bu hesaba göre; 'Lohusa', Almanya'da izleyicilerin daha fazla ilgisine mazhar oldu.

        • 5

          'Lohusa', Almanya'da yaklaşık 41 milyon lira hasılat elde ederken Türkiye'deki hasılatı; 280.941.658 TL...

        • 6

          'Kolpaçino 4 4'lük'

          2024 ilk çeyrekte Almanya'da izlenen Türk filmleri;

        • 7

          'Atatürk 1881 - 1919 2'

          Lohusa
          Almanya... 119.211
          Türkiye... 2.124.593
          Kolpaçino 4 4'lük
          Almanya... 37.151
          Türkiye... 2.100.765
          Atatürk 1881-1919 2
          Almanya... 30.523
          Türkiye... 563.582
          • Mutluyuz
          Almanya... 22.531
          Türkiye... 448.810
          Erdal ile Ece
          Almanya... 12.965
          Türkiye... 184.136
          Efsane
          Almanya... 7.496
          Türkiye... 221.405
          • Ahmet'in Türküsü
          Almanya... 6.569
          Türkiye... 27.318
          • Zaferin Rengi
          Almanya... 5.882
          Türkiye... 268.390
          • Tay 2. Ebabil Takımı
          Almanya... 4.476
          Türkiye... 104.971
          • Başkan
          Almanya... 3.087
          Türkiye... 24.807
          Cem Karaca'nın Gözyaşları
          Almanya... 2.192
          Türkiye... 220.938
          • Kral Şakir: Devler Uyandı
          Almanya... 1.500
          Türkiye... 584.647
          • Aşk Mevsimi
          Almanya... 746
          Türkiye... 17.025
          Kardeş Takımı
          Almanya... 304
          Türkiye... 449.388

        • 8

          'Mutluyuz'

          ALMANYA TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 254.633
          TÜRKİYE TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 7.340.775

        BURÇLAR

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