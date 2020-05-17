Set sular altında kaldı

'Ay Lav Yu'nun en belirgin özelliklerinden biri Hasankeyf'te çekilmiş olması.
Filmin bir bölümü, Ilısu Barajı'nın kullanıma açılmasıyla sular altında kalan Hasankeyf'te çekildi.
Diğer en belirgin özelliğiyse 1980'li yılların fenomen film serisi 'Polis Akademisi'nde 'Mahooney'i canlandıran Steve Guttenberg'in 'Ay Lav Yu'da rol alması.
Sermiyan Midyat'ın senarist, yönetmen ve oyuncu olarak imza attığı 'Ay Lav Yu', 2010'da izleyici sayısı açısından 118 Türk filmi arasından 14'üncü oldu.
Sinan Çetin'in yapımcısı olduğu komedi türündeki 'Ay Lav Yu'da Sermiyan Midyat'a başrollerde Steve Guttenberg, Mariel Hemingway, Katie Gill, Josh Folan ve Fadik Sevin Atasoy eşlik etti.
AY LAV YU (2010)
İzleyici Sayısı: 211.011
Hasılat: 1.553.583 TL
Tinne Köyü'nün muhtarı 'Yusuf Ağa', resmi olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu 'İbrahim'i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. 'Papaz Hana', 'İbrahim'i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı 'Jessica' ile birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü Kürt genci İbrahim ve Amerikalı 'Jessica'nın vatanı olabilecek midir?
AY LAV YU TU (2017)
İzleyici Sayısı: 608.204
Hasılat: 7.018.872 TL
Tinne Köyü'ne ABD'li bir gelinin gelmesiyle başlayan macera, bu kez 'İbrahim'in ABD macerasıyla devam ediyor.
Serinin ikinci filminde başrolleri Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Gizem Karaca Ekmekçi, Bora Akkaş, Kevork Malikyan, Natalie Burn ve Steve Guttenberg paylaştı. Film, 2017'de 192 Türk film izleyici açısından 14'üncü oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!