Konyaspor - Trabzonspor maçında sahaya taraftar indi!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta sahaya taraftar girdi.
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Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor sahasında oynadığı Trabzonspor maçında, ev sahibi taraftarları Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi.
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Maçın 54. dakikasında Uğurcan'a hakem tarafından oyunu yavaşlattığı gerekçesi ile sarı kart gösterildi.
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Konyasporlu taraftarların sahaya yabancı madde atması üzerine Uğurcan taraftarlara tepki gösterdi.
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Maçın 58. dakikasında ise oyunun durduğu bölümde tribünlerden sahaya bir taraftar atladı.
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Taraftarın kayıp düştüğü sırada ise güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkarıldı.
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İşte o görüntüler...
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