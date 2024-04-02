Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi?
Türkiye, 31 Mart Pazar günü yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerde, kesin olmayan Türkiye geneli sonuçlarına göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla bazı il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi. Peki hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi. İşte seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçeler...
- 1
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Seçimlerde, kesin olmayan Türkiye geneli sonuçlarına göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre sonuçlara itiraz süreci de başladı.
- 2
Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına itiraz süresi dün sona ererken, il seçim kurullarına 5 Nisan Cuma saat 17.00'ye, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ise 10 Nisan Çarşamba saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla bazı il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi. Peki hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi. İşte seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçeler...
- 3
DİYARBAKIR
Diyarbakır’da seçimi resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 64.06 oranında DEM parti kazandı. AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti.
Diyarbakır Belediyesi Eşbaşkanlığı’na seçilen DEM Partili Serra Bucak Küçük, itiraz durumunu ve süreci öğrenmek için İl Seçim Kurulu'na geldiklerini açıkladı.
-
- 4
KÜTAHYA
Kütahya'da kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 geçerli oyun kullanıldığı kent merkezinde CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık ise 40 bin 110 oy aldı.
MHP İl Başkanlığı, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin kesin olmayan sonuçlara göre 602 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti.
Merkez İlçe Seçim Kuruluna başvuran parti ilgilileri, Kütahya'daki belediye seçiminin iptali ya da 549 sandıktaki tüm oyların yeniden sayımını talep etti.
Kütahya Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Alim Işık, oy kullanma ve sayımlarla ilgili mevzuata aykırı durumlara ve yanlış değerlendirilebilecek sonuçlara itirazda bulunduklarını söyledi.
Seçimin iptalini gerektirecek ihlaller olduğu iddiasında bulunan Işık, şunları kaydetti:
"Seçimlerin öncelikli iptalini ve ardından da olmuyorsa tüm sandıkların tekrar sayılmasını gerektiren bulgularımız var. Oy kullanılan 549 sandığın yaklaşık yüzde 65'inde delilli eksikler tespit ettik. Birden fazla işaretlenme, boş ve çift oy, çift mühür, çift pusula, boş pusula, çoklu oy, fazla mühür, çift işaret, yanlış oy, çift tercih ve çok damga basma gibi nedenlerle geçersiz sayılan oyların tamamının kontrol edilerek tekrar sayılıp değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çok da önemli bir diğer husus da seçmen olamayacağı açıkça hüküm altına alınan, kısıtlı bulunan kişilerin oy kullandığı tespit edilmiştir. "
- 5
KÜTAHYA EMET
Kütahya'da kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 545 geçerli oyun kullanıldığı Emet ilçesinde MHP adayı Mustafa Koca 2 bin 314, AK Parti adayı Ali Ceyhan ise 2 bin 292 oy aldı.
AK Parti İlçe Başkanlığı, MHP adayı Mustafa Koca'nın kesin olmayan sonuçlara göre 22 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti.
AK Partili yetkililer, İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak Emet'teki 29 sandıkta tüm oyların yeniden sayımını talep etti.
Emet İlçe Seçim Kurulu, itirazı değerlendirerek karara bağlayacak.
- 6
BAYBURT
Bayburt'ta 19 bin 674 seçmenin oy kullandığı 93 sandık için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.
Karar doğrultusunda, İlçe Seçim Kurulunda oylar yeniden sayıldı. Sayım sonucunda, AK Parti'nin adayı Mete Memiş'in oyu 30 artarak 7 bin 374'e, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci'nin oyu ise 14 artarak 7 bin 132'ye yükseldi.
İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım, sonucu değiştirmedi.
Kesin olmayan sonuçlara göre Bayburt Belediye Başkanlığına 7 bin 344 oyla AK Parti'nin adayı Mete Memiş seçilmiş, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci de 7 bin 118 oy almıştı.
-
- 7
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde 52 bin 945 seçmenin oy kullandığı 200 sandık için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.
CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ile CHP Merkez İlçe Başkanı Neslişah Erseçkin, İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçelerini teslim etti.
Terzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi. Yeniden sayım istediklerini belirten Terzi, sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.
Kesin olmayan sonuçlara göre Kırklareli Belediye Başkanlığına 21 bin 173 oyla MHP'nin adayı Derya Bulut seçildi. CHP'nin adayı da 20 bin 770 oy aldı.
- 8
KIRKLARELİ KOFÇAZ
Kofçaz MHP İlçe Başkanlığı da İl Genel Meclisi oylarının yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.
- 9
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ
Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde de CHP tarafından sandıkların tamamının sayımı için itiraz edildi.
-
- 10
ADANA KOZAN
Adana'nın Kozan ilçesinde, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) ardından CHP de seçim sonuçlarına itiraz etti.
CHP Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Toplu, Kozan Adliyesi önünde gazetecilere, ilçedeki tüm ıslak imzalı tutanakları aldıklarını ve bunları incelediklerini söyledi.
Toplu, incelemeleriyle ilgili, "Çok ciddi aykırılık, aksaklıklar olduğunu gördük. Kozan'da çok ciddi anlamda geçersiz oy olduğunu gördük. Kimi sandıktan 190 kimi sandıktan 110 oy geçersiz sayılmış. Bu çok ciddi sayılar. Bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. O konuda gerekli itirazlarımızı yaptık." dedi.
Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Atlı'nın "seçilme şartlarını yerine getirmediğini" savunan Toplu, şöyle konuştu:
"YSK'nin açıkladığı takvime göre 1 Aralık 2023 tarihi saat 17.00'de istifa etmesi zorunluluğu olan kişilerdendir. Kendisi istifa etmemiştir. YSK'nin kararına aykırı bir şekilde süresi geçtikten sonra istifa etmiştir. Bu durumda aday olması mümkün değildir. Bu konuda da CHP olarak itirazımızı yaptık. İtirazlara İlçe Seçim Kurulu karar verecektir. Süreci takip ediyoruz, gelişmelerle ilgili bilgi vereceğiz."
CHP Kozan Belediye Başkan adayı Sudiye Gizem Aksoylu da 24 saattir ıslak imzalı tutanakları incelediklerini belirterek, "Tutanakları inceledik, çok ciddi tutarsızlıklar olduğunu tespit ettiğimiz ve sonuca etkisi olacağını düşündüğümüz için itirazlarımızı yaptık." dedi.
BBP Kozan Belediye Başkan adayı Gürdal Topal da Mustafa Atlı'nın seçilme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunmuştu. İtiraz dilekçesinde, Mustafa Atlı'nın kamu bankası yöneticisi olduğu ve görevinden 1 Aralık 2023 saat 17.00'den önce istifa etmediği gerekçesiyle adaylığının düşürülmesi gerektiği savunulmuştu.
- 11
HATAY
CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan ile milletvekilleri, avukatlar ve partililerden oluşan heyet, İl Seçim Kuruluna giderek itiraz dilekçesi sundu.
Gökçen, itiraz başvurusunun ardından gazetecilere, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesiyle Hatay'a geldiklerini söyledi.
Süreci yakından takip ettiklerini belirten Gökçen, şöyle konuştu:
"Hatay halkının iradesinin sandığa nasıl girdiyse sandıktan o şekilde çıkabilmesi ve aynı zamanda itirazların sürmesi, doğru yapılması, verilerin hepsinin doğru analiz edilmesi bizim için önemli. İtiraz süreci devam eden bir süreç ama şimdiye kadar partili avukatlarımız, il örgütümüz, ilçe örgütlerimiz ve milletvekillerimiz süreci yakından takip ederek bütün başvurularını yaptılar ve yapmaya devam edecekler. İtiraz süreci boyunca biz bu başvuruların hepsini takip etmeye devam edeceğiz."
İtirazlar sonucunda oy dağılımında değişiklik yaşandığını ifade eden Gökçen, "3 bin 900'lerden gelen bir fark, itirazlarımız sonucunda 3 bin 287'ye kadar düşmüş durumda. Hatay'da bir oyun bile ortadan kaldırılmasına, çöpe gitmesine, hukuksuzlukla, usulsüzlükle ya da söylendiği gibi soru işaretleriyle ve şüpheyle karşıladığımız valinin 'görevimizin başındayız' fotoğrafında olduğu gibi bazı korkutmalarla, bazı yıldırma çalışmalarıyla, Hatay'ın iradesinin bir şekilde gasbedilmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da partisinin ülke genelinde seçim zaferi yaşadığını, bunu Hatay'la taçlandırmak istediklerini dile getirdi.
Hatay seçmeninin iradesine sahip çıkacaklarını belirten Bakan, "Hatay'daki seçmen iradesinin sonuca yansıması noktasında üstümüze düşen vazifeyi yapmaya geldik. Görevli arkadaşlarımız, sandık görevlisi arkadaşlarımız üstüne düşen sorumlulukları yerine getirdi. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Tüm hukuki müracaatlarımızı burada hem il hem de ilçe kurullarına yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de süreci titizlikle izleyeceklerini kaydetti.
Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk kazanmıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş ise seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıklamıştı.
- 12
ŞANLIURFA HİLVAN
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20, AK Parti adayı Ali Bayık yüzde 30,72 oy aldı.
AK Parti yetkilileri, sandık sonuç tutanaklarında şaibe olduğu gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.
Yapılan incelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, 2 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar verdi.
Kararın ardından bugün İl Seçim Kurulu önünde toplanan DEM Parti üyeleri ile polis arasında gerginlik çıktı. Yaşanan gerginlik üzerine çevrede bulunan okullardaki öğrenciler tahliye edilerek evlerine gönderildi. Slogan atan ve pankart açmak isteyen grup ile polisler arasında arbede yaşandı. Şanlıurfa Valiliği tarafından her türlü toplanma ve etkinliğin yasaklandığı hatırlatılan grup ile polis arasındaki gerginlik, parti yöneticilerinin de araya girmesiyle sona erdi.İl Seçim Kurulu, DEM Parti'nin ilçe seçim kurulu kararlarına yaptığı itirazı 7 Nisan Pazar günü karara bağlayacak.
-
- 13
ARDAHAN ÇILDIR
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.
Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. Seçimin kurayla belirlenmesine karar verildi.
Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.
Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun." dedi.
- 14
BOLU GEREDE
Bolu'nun Gerede ilçesinde seçim sonucuna itiraz edildi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Gerede Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Allar, BBP İlçe Başkanı Eyüp Yalçın ve partililer, ilçe seçim kuruluna başvurarak, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için kullanılan oyların yeniden sayılması için dilekçe verdi.
İtiraz sonrası Gerede Adliyesi önünde açıklama yapan Allar, seçim sürecini etkileyecek sıkıntılar tespit ettiklerini belirterek, sükunet ve adaletin yerini bulmasını istediklerini anlattı.
Allar, adaylar arasında az oy farkının bulunduğu bir ortamda İlçe Seçim Kurulu'na oy çuvalları ulaşmadan kutlama yapılmasını doğru bulmadıklarını dile getirerek, "Bugün dilekçemizi verdik. Gerekli savunmaları yaptık. Mevcut bütün delillerimiz elimizde. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.
BBP İlçe Başkanı Yalçın, itiraz ettikleri oy pusulalarında çok az farkın bulunduğunu kaydetti.
Gerede ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan AK Parti Gerede Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Allar 4 bin 526, BBP adayı Mehmet Akif Allar ise 4 bin 453 oy almıştı.
- 15
SAKARYA SERDİVAN
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 126 sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi.
CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede oy kullanılan 327 sandığın ıslak imzalı tutanaklarının partiye ulaştırıldığı belirtildi.
Partinin hukuk sorumluları tarafından yapılan incelemelerde 126 sandıkta sonuçların hatalı olduğu, oy kullanan seçmen ile geçerli-geçersiz oy sayısı, hesaba katılmayan oyların zarf sayılarının imzalarla uyumsuz olduğunun belirlendiği anlatılan açıklamada, "Ayrıca hesaba katılmayan oyların sebeplerinin belirtilmediği, tasnif edilip ayrılmadığı, usulsüz şekilde oy sayımına dahil edildiği görülmektedir." denildi.
Serdivan'da 3 bin 549 adet geçersiz sayılan oy pusulasının bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı sandıklarımızda hiçbir açıklama yapılmaksızın onlarca oyu geçersiz olarak işleme almışlardır. Bazı sandıklarımızda ise oylar sayılırken sayım şeffaflığını yitirmiş ve pusulalar gösterilmeden hızlı şekilde bitirilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi lehine çıkan bazı oyların, ilçe birleştirme tutanağında yer almadığı ve başka partiler lehine yazıldığı tespit edilmiştir."
-
- 16
KOCAELİ
Kocaeli'de 34 bin 424 seçmenin oy kullandığı 179 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayımı için Kandıra İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.
Bağımsız aday Cengiz Kan, İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesini teslim etti.
Kan, yaptığı açıklamada, tüm sandıklardaki geçersiz 2 bin 906 oy pusulasının yeniden sayılmasını talep ettiklerini ve sayımın sonuçları etkileyebileceğini ifade etti. Cengiz Kan ayrıca, bazı sandıklarda memur üye bulunmadığını da iddia etti.
Kesin olmayan sonuçlara göre Kandıra Belediye Başkanlığına 10 bin 745 oyla AK Parti'nin adayı Erol Ölmez seçilmiş, bağımsız aday Cengiz Kan ise 9 bin 860 oy almıştı.
- 17
ANTALYA AKSEKİ
Bir itiraz da Antalya'nın Akseki ilçesi için geldi. AK Parti Akseki İlçe Başkanlığı, ilçedeki 64 sandıktan 38'indeki geçersiz oylar için ilçe seçim kuruluna dilekçe verdi.
İlçe Başkanı Halis Lütfi Gündoğdu, AA muhabirine, 38 sandıkta 630 geçersiz oy için itirazda bulunduklarını söyledi.
İlçe Başkanı, yaptıkları başvurunun değerlendirilmeye alındığını belirtti.
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ise resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'nin 18 oy farkla seçimi kazandığının göründüğünü belirterek, "Doğru neyse ortaya çıkmasını istiyoruz. İncelediğimiz 38 sandıkta 630 geçersiz oy var. Sonuç ne çıkarsa biz ona razıyız" ifadelerini kullandı.
Akseki Belediye Başkanlığı kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı İlkay Akça kazanmıştı. İlkay Akça 3 bin 758, AK Parti adayı İbrahim Özkan da 3 bin 740 oy almıştı.
- 18
İSTANBUL'DA SONUÇLARA İTİRAZ EDİLEN İLÇELER
İstanbul'da da bazı ilçeler için seçim sonuçlarına itirazlar geldi.
AK Parti, İstanbul Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da İlçe Seçim Kuruluna başvurarak seçim sonuçlarına itiraz etti.
Beykoz'da CHP'nin adayı Alaattin Köseler yüzde 45,87 oy alırken, AK Parti'nin adayı Murat Aydın yüzde 44,91 oy almıştı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtirazların yeniden değerlendirilmelerinin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak. Mazbatalar verilene kadar süreç devam etmekte olup; herkesi sabırlı, itidalli ve saygılı bir tutum içerisinde olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise yaptıkları itirazlarla ilgili, "Biz de Arnavutköy'de, Bahçelievler'de, Fatih'te, Pendik'te, Ümraniye'de ve Zeytinburnu'nda oyların yeniden sayılmasına yönelik itiraz gerçekleştirdik." dedi.
-
- 19
GAZİOSMANPAŞA'DA OYLAR YENİDEN SAYILIYOR
AK Parti'nin itiraz başvurusu sonrası, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı saat 11.00 itibarıyla başladı.
Gaziosmanpaşa'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Bugün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda, oyların yeniden sayımına başlandı.
Sonuçları takip etmek isteyen vatandaşlar oyların tutulduğu ve sayım işlemlerinin yapıldığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde beklemeye başladı.
- 20
BEYKOZ
AK Parti ve CHP, Beykoz’daki seçim sonuçlarına itiraz etti. AK Parti ve CHP ilçe temsilcileri, geçersiz oyların yeniden sayılması ve maddi hataların düzeltilmesi için Beykoz İlçe Seçim Kuruluna başvuru yaptı.
İlçe Seçim Kurulunun itirazlara ilişkin karar toplantısı devam ederken, partililerin bekleyişi sürüyor.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına itiraz süresi 15.00'te sona ermişti.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Beykoz'da CHP'li Alaattin Köseler yüzde 0,96 oy farkıyla AK Partili Murat Aydın'ı geçti. 68 bin 453 oy alan Köseler ile 67 bin 20 oy alan Aydın arasındaki oy farkı 1433 oldu.
- 21
İMAMOĞLU'NDAN BEYKOZ AÇIKLAMASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Gaziosmanpaşa’da alınan tüm oyların yeniden sayımı kararının bir benzeri Beykoz’da alınmak isteniyor. Sahada seçim kaybedenlerin masa başında seçim kazanma baskılarına hukuk dur demeli. İl Seçim Kurulu ve YSK, ilçe seçim kurullarına yapılan baskılara acilen müdahale etmeli." açıklamasında bulundu.
AK PARTİ’DEN GAZİOSMANPAŞA VE BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
AK Parti, Gaziosmanpaşa'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazın 1 ve 3 nolu seçim kurulunca kabul edildiğini, Beykoz'daki sürecin ise devam ettiğini bildirdi.
AK Parti temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak Gaziosmanpaşa ve Beykoz'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep etti.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal, AA muhabirine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin gerçekleştiğini, milletin iradesine saygı duyduklarını söyledi.
Millet ne söylerse başlarının üstünde yeri olduğunu belirten Birdal, "Biz millet iradesinin sandığa nasıl girdi ise öyle çıkmasını isteriz, bu anlamda İstanbul'da bazı ilçelerde itirazlarımız oldu. Bunlardan Gaziosmanpaşa ilçede tüm oyların sayılmasını istedik ve 1 ve 3 nolu seçim kurulu sandıkların tümünün sayılmasına karar verdi, 2 nolu seçim kurulu ise ret verdi, 2 nolu kurulun ret kararını hukuki süreç gereği il seçim işlerine itiraz ederek hukuki süreci takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Birdal, şunları kaydetti:
"Yine Beykoz ilçesinde de tüm oyların sayılması talepli itiraz dilekçemizi seçim kuruluna verdik. Beykoz seçim kurulunun hukuki süreci değerlendirmesi devam ediyor. Hepimizin bildiği gibi Türkiye hukuk devletidir. Oylarımızın hukuken takipçisi olacağız. Milletimiz bizim baş tacımızdır."
Resmi olmayan sonuçlara göre, Gaziosmanpaşa'da CHP'li Hakan Bahçetepe AK Parti'li Hasan Tahsin Usta'ya yüzde 0,33 fark attı. 107 bin 636 oy alan Bahçetepe, 106 bin 757 oy alan Usta'yı 879 oy farkla geçti.
Beykoz'da ise CHP'li Alaattin Köseler yüzde 0,96 oy farkıyla AK Partili Murat Aydın'ı geçti. 68 bin 453 oy alan Köseler ile 67 bin 20 oy alan Aydın arasındaki oy farkı 1433 oldu.
-
- 22
BEYKOZ İLÇE SEÇİM KURULU AK PARTİ VE MHP’NİN İTİRAZINI REDDETİ
AK Parti ve MHP'nin 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından seçimi kazanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilçe seçim kurulunun önüne geldi.
Beykozlu çok sayıda vatandaş da seçim kurulu önünde toplandı. Köseler'i destekleyen vatandaşlar, meşaleler yakarak slogan attı.
Seçim kurulu AK Parti ve MHP’nin itirazını reddederek Alaattin Köseler’in Beykoz Belediye Başkanlığını onadı.
- 23
İMAMOĞLU'NDAN YSK'YA ÇAĞRI
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bazı ilçelerde seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlara karşılık YSK'ya çağrıda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçede oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini duyurdu.
"NE DEMOKRASİYE NE MERTLİĞE SIĞAR"
İmamoğlu, sosyal medya X hesabından karara tepki göstererek şunları belirtti:
Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi.
Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz."
Öte yandan yeni açıklama yapan İmamoğlu, Gaziosmanpaşa’da alınan tüm oyların yeniden sayımı kararının bir benzeri Beykoz’da alınmak isteniyor. Sahada seçim kaybedenlerin masa başında seçim kazanma baskılarına hukuk dur demeli. İl Seçim Kurulu ve YSK, ilçe seçim kurullarına yapılan baskılara acilen müdahale etmeli." dedi.
- 24
AKŞENER'DEN ÇİFT MÜHÜR AÇIKLAMASI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerindeki Ordu'daki geçersiz oylarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akşener, "Şimdiye kadar kesinleşen sonuçlara göre Ordu'da 93 bin 992 geçersiz oy olduğu iddia ediliyor. Yaklaşık 25 bine yakın oyun, geçersizlik sebebi ise pusulalarda çift mühür olması... Ancak ne hikmetse; Bu çift mühürlü oyların, tek ortak özelliği de bir mührün mutlaka İYİ Parti'ye ve Enver Yılmaz'a ait olması..." ifadesini kullandı.
-
- 25
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT
Yeniden Refah Partisi, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine ait bazı sandıklarda YSK’nın güvenliği sağlayamadığı, bu sandıkların kolluk personeli olmadan mühürsüz oy torbaları ile adliyeye getirildiği ve bazı sandıklarda da maddi hatalar olduğu iddiasıyla seçimlerin yenilenmesi için İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.
Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Onikişubat Belediye başkan adayı Hanifi Toptaş oyların yüzde 40.73’ünü alırken, Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye başkan adayı Fatih Mehmet Ceyhan ise oyların yüzde 38.45’ini alabildi. Yeniden Refah Partisi Muhammed Aydoğar ile Onikişubat Belediye başkan adayı Fatih Mehmet Ceyhan, parti yönetimiyle birlikte Onikişubat İlçe Seçim Kurulu’na giderek seçimlerin yenilenmesini talep etti.
İlçe Seçim Kurulu’na 3 sayfalık dilekçede bazı sandıklarda bariz maddi hatalar olduğu, ayrıca bazı sanıklarda YSK’nın güvenliği sağlayamadığı, bu sandıkların kolluk kuvveti olmadan oy torbaları mühürsüz bir şekilde belediyeye ait araçlarla adliyeye getirildiğini belirtti. Dilekçe ile birlikte bu anlara ait video görüntüleri de Onikişubat İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi.
"TORBALARIN MÜHÜRSÜZ OLARAK GELDİĞİNİ TESPİT ETTİK"
Muhammed Aydoğar, 31 Mart demokrasi mücadelesini sabaha kadar verdiklerini ve adliye önünde demokrasiye yakışmayan bir görüntüye şahit olduklarını belirtti. Aydoğar, şunları söyledi:
“Başlatmış olduğumuz mücadelede adliyeden ayrıldığımız saatlerde gün artık 1 Nisan'a dönmüştü ve hava aydınlanmak üzereydi. Kahramanmaraş’ımızın merkez ilçesi Onikişubat'ında gece 02.00’de torbaların mühürsüz KASKİ'ye ait arabalarla adliyeye geldiğini bizler orada tespit etmiş bulunmaktayız. Bu sandıklardaki sonuçları KASKİ'nin arabası neden getirdi? Kahramanmaraş’ımızın Onikişubat ilçesinde sizler de takdir edersiniz ki en uzak köyümüz Suluyayla. Yine şehrin kuzeyinde en uzak köyümüz Maksutlu. Buralardan Kahramanmaraş Adliyesi'ne ulaşım 20 dakika, hadi bilemediniz yarım saat diyelim. Bu gibi bir süre varken gece 01.00’de biz adliyenin önünde haklı durumumuzu izaha çalışıp oraya gidip hakkımızı savunmaya gittiğimizde gece 02.00’de, 01.30’da hala torbaların geldiğine şahit olduk. ‘Bu sandıklar neredeydi?’ diye sorduğumuzda cevap alamadık.”
Fatih Mehmet Ceyhan ise bazı sandıklardaki oy sayılarında bariz hatalar olduğunu bu nedenle de seçimin yenilenmesi gerektiğini söyledi.
- 26
İZMİR URLA
İzmir'in Urla ilçesinde de seçim sonuçlarına AK Parti itiraz etti. 4 yıl boyunca kayyım tarafından yönetilen Urla'da CHP'nin adayı Selçuk Balkan oyların yüzde 70,52'sini, AK Parti'nin adayı Tarkan Bakırlı ise yüzde 17,95'ini almıştı.
- 27
VAN BELEDİYESİ DEM PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇTİ
Öte yandan Van İl Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine 130 bin oy farkıyla kaybeden AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi. DEM Parti Van'da 14 ilçenin tamamını kazanarak bir ilke imza atmıştı.
DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından mesai bitimine 5 dakika kala yapılan itiraz üzerine geri alındığını duyurdu.
Van İl Seçim Kurulu, AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Arvas'ın talebiyle yaptığı incelemeyi tamamladı. Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti. Mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday Arvas'a verilmesine karar verdi.
-
- 28
DEM PARTİ KARARA İTİRAZ ETTİ
DEM Parti Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına itiraz etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, DEM Parti, Van İl Seçim Kurulunun oy çokluğu ile aldığı kararı Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) taşıdı.
Zeydan ve parti avukatları, Van İl Seçim Kurulu kararının iptal edilmesi talebini içeren itiraz dilekçesini YSK'ye gönderdi.
Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.