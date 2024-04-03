Seçim sonuçları piyasayı nasıl etkiler?

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Seçim sonuçlarının piyasa üzerindeki etkisini değerlendiren Doğan, özellikle borsada portföy akımları yoluyla yatırım yapması beklenen yabancı yatırımcıların seçimi nasıl okuduklarını anlatıyor. Doğan seçim sonuçlarının piyasada endişe konusu olan Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi ile yeni ekonomik program üzerinde gölge olup olmayacağına yönelik değerlendirmelerde bulunuyor.

DOLARDA BEKLENEN HAREKET OLMADI

Seçim sonrası piyasadaki hareketleri değerlendiren Şimşek, özellikle seçim öncesi döviz kurundaki yükseliş beklentisinin gerçekleşmemiş olmasının diğer yatırım enstrümanlarını nasıl etkileyeceğini yorumluyor. Doğan bu durumun piyasaya olumlu etkisi olup olmayacağına ilişkin görüşünü dile getiriyor.

REKLAM YABANCI NE ZAMAN GELİR? Yabancı yatırımcıların seçim sürecini nasıl değerlendirdiğini açıklayan Doğan, borsa ve para piyasalarına beklenin yabancı sermaye girişinin ne zaman başlayacağına yönelik tahminini aktarırken bu girişin hangi şirket ve sektörleri olumlu etkileyeceğine dair analizini paylaşıyor. Doğan, model portföylerinde önerdikleri hisselerin hangileri olduğunu ve niçin önerdiklerini de dile getiriyor.