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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Seçim sonuçları piyasayı nasıl etkiler? - İş-Yaşam Haberleri

        Seçim sonuçları piyasayı nasıl etkiler?

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan oluyor. Seçim sonuçlarının piyasa üzerindeki etkisini değerlendiren Doğan, özellikle borsada portföy akımları yoluyla yatırım yapması beklenen yabancı yatırımcıların seçimi nasıl okuduklarını anlatıyor. Doğan seçim sonuçlarının piyasada endişe konusu olan Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi ile yeni ekonomik program üzerinde gölge olup olmayacağına yönelik değerlendirmelerde bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 20:00 Güncelleme: 03.04.2024 - 20:00
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        TEB YATIRIM'ın sunduğu Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan oluyor.

        Seçim sonuçlarının piyasa üzerindeki etkisini değerlendiren Doğan, özellikle borsada portföy akımları yoluyla yatırım yapması beklenen yabancı yatırımcıların seçimi nasıl okuduklarını anlatıyor. Doğan seçim sonuçlarının piyasada endişe konusu olan Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi ile yeni ekonomik program üzerinde gölge olup olmayacağına yönelik değerlendirmelerde bulunuyor.

        DOLARDA BEKLENEN HAREKET OLMADI

        Seçim sonrası piyasadaki hareketleri değerlendiren Şimşek, özellikle seçim öncesi döviz kurundaki yükseliş beklentisinin gerçekleşmemiş olmasının diğer yatırım enstrümanlarını nasıl etkileyeceğini yorumluyor. Doğan bu durumun piyasaya olumlu etkisi olup olmayacağına ilişkin görüşünü dile getiriyor.

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        YABANCI NE ZAMAN GELİR?

        Yabancı yatırımcıların seçim sürecini nasıl değerlendirdiğini açıklayan Doğan, borsa ve para piyasalarına beklenin yabancı sermaye girişinin ne zaman başlayacağına yönelik tahminini aktarırken bu girişin hangi şirket ve sektörleri olumlu etkileyeceğine dair analizini paylaşıyor. Doğan, model portföylerinde önerdikleri hisselerin hangileri olduğunu ve niçin önerdiklerini de dile getiriyor.

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        #haberler
        #Borsa İstanbul
        #seçim
        #yabancı yatırımcı
        #şirketler
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