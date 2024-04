Ahmet Selim Kul yazdı: Futbolda gevşemeye yer yok!

Araya giren 3 haftanın ardından dönüş hiçbir takım için kolay değildir. Bu gerçeğe karşılık Fenerbahçe Trabzon’da yine futbolda yeri olmayan faktörlerle şampiyonluk yarışının dışına itilmeye çalışılmasına rağmen kazanmasını bilince müthiş bir kenetlenme yakalamıştı. Keza bu kenetlenme çok önemli eksikleri olan Fenerbahçe’nin maça çok iyi bir oyunla başlamasını sağladı.

GEVŞEKLİK YAKAR FANTEZİ SIKINTIYA SOKAR

Fenerbahçe pozisyon üretmekte hiç sıkıntı yaşamazken golü ise eleştiri yediği duran toptan buldu. Ardından İrfan Can’ın bir türlü uzaklaşamadığı maç içindeki anlamsız rahat davranışlarından biri çok pahalıya patladı ve Fenerbahçe kalesine dahi doğru düzgün gelemeyen Adana Demirspor piyangodan beraberliği buldu.

Futbolda bir an bile “gevşemeye” yer yokken İrfan Can bunu biraz fazla yapıyor. Bu gol çok kısa bir afallama yaratsa Fenerbahçe iyi futbolunu sürdürdü. Fakat son vuruşlardaki “fantezi” denemeler birçok pozisyonu heba etti. Bu kritik haftalarda gevşeklik yakar, fantezi sıkıntıya sokar. Bunu hiçbir an unutmamak gerekir.