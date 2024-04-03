Ahmet Selim Kul yazdı: Futbolda gevşemeye yer yok!

REKLAM advertisement1

Araya giren 3 haftanın ardından dönüş hiçbir takım için kolay değildir. Bu gerçeğe karşılık Fenerbahçe Trabzon’da yine futbolda yeri olmayan faktörlerle şampiyonluk yarışının dışına itilmeye çalışılmasına rağmen kazanmasını bilince müthiş bir kenetlenme yakalamıştı. Keza bu kenetlenme çok önemli eksikleri olan Fenerbahçe’nin maça çok iyi bir oyunla başlamasını sağladı.

HAKEMLERİN FUTBOL DIŞI TAKTİKLERE İZİN VERMEMESİ İÇİN 30 BİN KİŞİNİN TOPLANMASI MI GEREKİYORDU? Hakemlerimizin futbol dışı taktiklerle oyunu soğutmaya izin vermemeleri için Fenerbahçe’nin 30 bin kişilik Genel Kurul toplaması gerekiyormuş bu arada. Futbolcuların mesleklerine ihanet edercesine zaman çalma çabalarına mümkün mertebe izin vermedi Arda Kardeşler. REKLAM İlk yarı futbol oynanmasına katkı sağlayan bir yönetim sergileyince kora kor keyifli bir 45 izledik. Arda Kardeşler maçın ikinci yarısında da çizgisini bozmadı. İrfan Can’ın da aynı şekilde zaman çalmasına izin vermedi ve bize Cihan Aydın’dan sonra Avrupai bir hakem performansı izletti Kadıköy’de.

GEVŞEKLİK YAKAR FANTEZİ SIKINTIYA SOKAR Fenerbahçe pozisyon üretmekte hiç sıkıntı yaşamazken golü ise eleştiri yediği duran toptan buldu. Ardından İrfan Can’ın bir türlü uzaklaşamadığı maç içindeki anlamsız rahat davranışlarından biri çok pahalıya patladı ve Fenerbahçe kalesine dahi doğru düzgün gelemeyen Adana Demirspor piyangodan beraberliği buldu. Futbolda bir an bile “gevşemeye” yer yokken İrfan Can bunu biraz fazla yapıyor. Bu gol çok kısa bir afallama yaratsa Fenerbahçe iyi futbolunu sürdürdü. Fakat son vuruşlardaki “fantezi” denemeler birçok pozisyonu heba etti. Bu kritik haftalarda gevşeklik yakar, fantezi sıkıntıya sokar. Bunu hiçbir an unutmamak gerekir.

İkinci yarıda ise yine iyi oyun oynamaya devam eden Fenerbahçe kaptanıyla stres dakikaları başlamadan dengeyi yeniden bozunca rahatladı. Tadic’in golünü izlemek harika bir deneyimdi. Devamında Adana Demirspor’un pes etmemesi ve Serdar Dursun’un kendine has gol sevinci gecenin pozitif notları olarak akıllarda kaldı. KRUNIC MAÇIN TARTIŞMASIZ YILDIZI Fenerbahçe adına gecenin yıldızı tartışmasız Krunic’ti. Fred ve İsmail gibi iki 11 oyuncusu ve Mert Hakan gibi son haftaların formda ismi yokken Fenerbahçeliler’in haklı endişelerini alıp bir köşeye fırlattı. Kritik haftalara girerken maçın kazanılmasındaki baş aktör olmasının yanında performansıyla “Ben de varım” demesi çok değerli oldu Fenerbahçe adına.